В соцсетях распространили видеоролики о пищевой соли с битым стеклом

Обычный осадок приняли за стекло. Фото: скрин с видео

В соцсетях распространяется видео с утверждением, что в пищевой соли «Славяночка» от казахстанского производителя содержится битое стекло. На кадрах женщина уверяет, что решили проверить так или это, после того, как увидела подобные сообщения. Автор заявляет, что сама из Казахстана, поэтому решила лично убедиться, растворила соль и обнаружила на дне частицы, похожие на стекло.

- Ой, ой, капец. Это стекло, оно блестит. Все, это никак не растворяется, - довольно убедительно восклицает женщина.

Только верится в утверждение об опасности соли от крупного производителя с трудом. Ведь вся пищевая продукция проходит несколько этапов проверок. Заявлений медиков об обращении за помощью после употребления пищевой соли тоже не было. Комсомольская правда» решила выяснить, действительно ли опасна «Славяночка» и что за осадок обнаружила женщина. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Оказалось, что в сети давно «гуляют» видео-страшилки об опасности употребления соли «Славяночка». Авторы видео везде указывают, что в пачках находят битое стекло.

Производителем соли «Славяна» и «Славяночка» является казахстанское АО «Аралтуз». В компании уже сделали официальное опровержение обвинений и заявили, что распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности.

- Соль «Славяночка» содержит естественный нерастворимый осадок, состоящий из природных минералов – эпсомиты и астраханиты, которые абсолютно нейтральны для организма. Сырье, поступающее на переработку, – экологически чистое. Вся продукция «Аралтуз» проверяется независимыми аккредитованными на территории ЕАЭС лабораториями с выдачей деклараций соответствия. Мы можем с уверенностью утверждать, что пищевая соль АО «Аралтуз» является экологически чистой и соответствует мировым стандартам, - прокомментировали в «Аралтуз».

Президент АО «Аралтуз» Айдынбек Тауасаров объяснил, что наличие посторонних примесей, не связанных с происхождением и способом производства соли, исключено:

- Сырье, поступающее на переработку, – экологически чистое. Соляные залежи разрабатываемого месторождения имеют галито-астраханитовый и галито-эпсомитовый состав.

При выпуске продукции посменно, не реже одного раза в 6 часов, сертифицированной лабораторией ведется постоянный контроль качества соли и лабораторные испытания проб соли, есть также журналы регистрации результатов контроля качества и лабораторных испытаний органолептических и физико-химических показателей соли.

Компания производит пищевую соль в Казахстане с 1925 года и является одним из крупнейших поставщиков. Сейчас фирме приходится отбивать информационные атаки. Началось все с утверждений, что «Аралтуз» якобы выкупили китайцы, поэтому появились вредные примеси.

- Этот миф был развеян, так как собственниками компании всегда были и являются в настоящее время казахстанские предприниматели, - добавляют в фирме.

Мы пришли к выводу, что видео-страшилки о примесях в соли являются недостоверными. Их задача запугать людей, повысить число просмотров и подорвать авторитет производителей.