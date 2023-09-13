Нескромное платье Селены Гомес и паутинка Доджи Кэт: Откровенные наряды звезд на престижной музыкальной премии США

Доджа Кэт Фото: REUTERS

Больше всего наград получила Тейлор Свифт – для западной публики это было ожидаемо после успеха последнего альбома певицы Midnights и мирового гастрольного тура. Тейлор Свифт победила в главных категориях: лучшее поп-видео года, артист года, песня года. А мы изучили звездные наряды победителей и гостей премии.

Селена Гомес Фото: REUTERS

31-летняя Селена Гомес пришла в платье от Oscar de la Renta одного из главных цветов осени – сейчас актуальны все оттенки красного. Впервые за последние несколько лет Гомес решилась так серьезно оголиться: показала грудь, руки, ноги, подчеркнула талию. Ажурное платье напоминает сложную флористическую аппликацию, которая получилась не пошлой (в отличие от остальных открытых нарядов на премии). Селена решилась на такое платье неслучайно: она заметно постройнела. При росте 165 см она сейчас весит 58 кг. А еще девять месяцев назад Гомес на премии «Золотой глобус» была не такой стройной - 64 кг. Поэтому Селена Гомес собрала около себя больше всего прессы: певица рассказала, что помимо тренировок у нее обновилась диета, которую составил диетолог. Один из принципов питания артистки - включить в рацион больше цельных и натуральных продуктов, исключить добавленный сахар (позволять его раз в неделю).

27-летняя Доджа Кэт явилась почти голой в платье-паутинки от Monse. Рэперша натянула на себя паутинку, которая оставила ее полностью обнаженной – тело прикрыли только стринги. Паутинка была отшита по заказу, намеренно чуть меньше истинных размеров артистки. Вышло – пошло и некрасиво, многие блогеры-стилисты уже назвали этот образ «страшной копией мумии, которой не хватило бинтов». Не смешной здесь обвес – браслеты, кольца и серьги с бриллиантами.

Тейлор Свифт Фото: REUTERS

33-летняя Тейлор Свифт готовилась к личному триумфу – платье заказала у Versace. Обычно певица любит максимально открытые платье, но здесь решила не отвлекать внимание от наград голым телом. Для нее это очень сдержанное черное макси, из фишек наряда: асимметричный силуэт, драпировка и эффектный разрез.

Шакира Фото: REUTERS

46-летняя Шакира тоже пришла в Versace – блестящее платье, которое возвращает нас в конец прошлого века: таковы тренды – сейчас актуальны самые заметные модные образцы двадцатилетней давности. Блестящая Шакира показала бока и спину. Простой струящийся силуэт с парой пикантны деталей Шакире идет. И выбор именно этого наряда не случаен – Шакира получила награду в номинации «Признание поколения».

Ники Минаж Фото: REUTERS

40-летняя Ники Минаж в Dolce & Gabbana выглядит как модель из рекламы нижнего белья, которой стала стыдно, и она прикрыла лицо фатой. Смешалось все – атласный корсет, трусы, кружевная комбинашка. Кажется, что фотосессия с Никой Минаж проходит не на красной дорожке музыкальной премии, а для мужского журнала.

Эмили Ратаковски Фото: REUTERS

32-летняя Эмили Ратаковски в пикантном платье Lanvin похожа на одну из отдыхающих с пляжа. Зеленый прозрачный хомут на шее почти прикрыл шикарную грудь актрисы и модели. Голый живот и юбка с футуристичным принтом – тоже скучны и слишком банальны для красной дорожки.

Карди Би Фото: REUTERS

30-летняя Карди Би сшила платье на заказ – у бренда Dilara Findikoglu. Платье вышло интересное и тяжелое – оно декорировано сотнями серебряных заколок и жемчужными нитями. Железом певица прикрыла все кроме декольте.