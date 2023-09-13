Запад приготовил Зеленскому жестокий облом: киевский режим в растерянности

Зеленскому остается только выгребать все, что осталось на Украине, для ВСУ подчистую Фото: REUTERS

Какой жестокий облом приготовили Зеленскому и его режиму на Украине западные союзники! Впору кричать «Измена!» Ладно, не измена, так «Зрада и Ганьба». И ведь, что самое печальное, ничего не сделаешь.

Помните, пару недель назад Зеленский заявил, что, дескать, все решения военно-врачебных комиссий будут пересмотрены, а все уклонисты по «фальшивым» освобождениям от службы выявлены и мобилизованы. Причем, речь шла не только о тех украинцах, кто имел дурость остаться на Батькивщине, спикеры команды Зеленского угрожали, что страны Евросоюза по запросам из Киева выдадут все мужчин, которые подпадают под мобилизацию по возрасту, вне зависимости от состояния здоровья, а уже новые украинские военные врачебные комиссии (ВВК) и военкомы по новой определят, годен или нет кандидат на мобилизацию для того, чтобы сложить голову в полях и степях Украины.

Зеленский даже издал Указ о дезавуировании всех выданных ранее справок и освобождений. Идите, мол, и платите по новой. Ведь новым военкомам тоже хочется не просто кушать, а делать это со вкусом, чтобы и маслице, и икорка, и прочие составляющие…

Ан не получится. Во всяком случае, с теми, кто успел просочиться через украинскую границу. Как оказалось, не только с Дона, но и из Европы выдачи нет. Украинские беглецы от мобилизации могут вздохнуть спокойно.

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Киеву украинцев, уклоняющихся от призыва на военную службу и оказавшихся в Венгрии в качестве беженцев.

Австрия не станет выдавать Киеву украинцев призывного возраста, если такой запрос поступит с Украины.

Германия, как написала «Немецкая волна» также не выдаст Зеленскому уклонистов. Немцы, причем, не только написали, что не будут, но и разъяснили, почему. Согласно немецкому законодательству, дезертирство и уклонение от военной службы не могут быть основанием для выдачи. Кроме того, в Германии Конституция гарантирует отказ от военной службы с оружием по соображениям веры и совести.

Аналогичная ситуация и в Польше, и в Румынии, и в Болгарии, и в Словакии. Даже в Ирландии, откуда один из беженцев записал ролик с рыданиями, что его собираются отправить на Украину в течение 2-х недель, если он сам туда не уедет, власти разъяснили, что ему прислали фейковое сообщение, и никто никуда ни его, ни других украинцев высылать не собирается.

По законодательству ЕС и каждой из стран-членов Евросоюза процесс такой депортации по обозначенным основаниям если и не невозможен абсолютно, то крайне затруднен при реализации. Единственные, кто может пойти навстречу пожеланиям Зеленского и украинских генералов – это Литва, Латвия и Эстония, которые в русофобском угаре всегда готовы бежать впереди паровоза, даже если рискуют, что паровоз намотает на свои колеса их собственные кишки.

В растерянности сейчас и Ермак, и Залужный, и сам Зеленский – кто же будет «перемогать москалей», если Евросоюз не пришлет подкреплений. А украинские таможенники и погранцы радостно потирают руки – прайс можно поднимать, пока у бегущих с Батькивщины не останется ничего, кроме последних штанов.

Есть еще адрес последней надежды – Вашингтон, Белый дом, президент Джозеф Робинетт Байден-младший. Ежели он из-за океана покажет смачную дулю и пригрозит европейцам, чтобы они послушно высылали кандидатов на мобилизацию, наплевав на собственные законы. Но это вряд ли произойдет быстро, даже если американцам удастся прогнуть европейцев под себя. Что тоже не факт.

А пока, пока Зеленскому остается только выгребать все, что осталось на Украине, для ВСУ подчистую. Говорят, уже начали брать одноруких и одноглазых. Пока, правда, это единичные случаи. Но лиха беда начало.

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