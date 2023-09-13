Вероятность дождя в Москве 30% - значит, зальет треть столицы?

В официальных прогнозах российских метеослужб вероятность осадков в процентах вообще не указывается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если в прогнозе погоды пишут, что вероятность дождя или снега 30% - что это значит? В Сети, оказывается, популярна нетривиальная версия, запущенная одной американской тиктокершей на вполне авторитетный Weather Channel: мол, если в прогнозе погоды говорят о 30%-ой вероятности осадков, то это значит, что дождь пойдет точно - но на 30% территории.

Встречаются и другие толкования. Например, дождь будет идти 30% дня - то есть восемь часов примерно. Или что процентами обозначают силу осадков: 90% - тропический ливень, а 10% - пара капель с неба упадёт.

Что на самом деле значит проценты в прогнозах погоды? Выяснить это решила «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

- В официальных прогнозах российских метеослужб вероятность осадков в процентах вообще не указывается. Но если в каком-либо прогнозе в интернете вы видите цифру «вероятность дождя в Московской области 30%», это значит, что дождь пойдёт с вероятностью 30% хотя бы в каком-то одном месте Подмосковья. Проще говоря, вероятность не велика, дождя скорее не будет, - разъяснила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Насчёт части территории - неверное толкование, цифры в погоде не означают, что дождь прольётся на 30% Подмосковья.

А может, у российских и западных синоптиков просто разные подходы? Отчасти да: за рубежом в погодах погоды как раз принято указывать вероятность осадков в процентах. Но смысл в эти цифры вкладывается абсолютно тот же, что и у российских коллег!

«Это просто статистическая вероятность выпадения осадков в данной области в указанный период времени. Вероятность дождя 40% не означает что 40% территории будет покрыто осадками или что вы будете видеть осадки 40% времени», - говорился на официальном сайте Национальной метеорологической службы США.