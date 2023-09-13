Неожиданные помощники в борьбе с головной болью: кому помогут кофе и кола

Несмотря на то, что у всех на слуху знаменитости-мужчины, типичный пациент с мигренью - женщина 35-45 лет. Такие страдалицы составляют до 70% всех заболевших. Фото: Shutterstock

«В КОМПАНИИ С ДОСТОЕВСКИМ»

От мигрени страдали полководцы Александр Македонский и Юлий Цезарь, композиторы Чайковский и Бетховен, философ Зигмунд Фрейд и писатель Федор Достоевский. У вас тоже болит голова? Понять, оказались ли вы в одной компании со знаменитостями, можно по отличительным симптомам мигрени. Они приводятся в Международной классификации болезней (МКБ).

1) Приступы головной боли длятся от 4 до 72 часов;

2) у вас есть минимум два признака из следующих четырех: боль очень сильная (не менее 7 баллов по шкале от 0 до 10), пульсирующая, односторонняя (болит либо справа, либо слева), усиливается от любой физической активности (даже при спокойной ходьбе);

3) вас тошнит, повышается чувствительность к свету, звукам, резким запахам (достаточно одного из этих симптомов).

Чаще всего при мигрени встречается высокая интенсивность боли, тошнота, дискомфорт от света/звуков и ухудшение состояния при малейших физнагрузках, отмечают врачи.

- В России распространенность мигрени по данным различных исследований составляет от 15 до 21%, - рассказала на пресс-конференции «Больше чем головная боль: новые способы диагностики и лечения мигрени» зав. неврологическим отделением № 2 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Бойко. - Один из самых низких показателей заболеваемости этим видом головной боли во Франции (7%), самый высокий - в Индии (25%).

ГОРМОНЫ-ПРОВОКАТОРЫ

Несмотря на то, что у всех на слуху знаменитости-мужчины, типичный пациент с мигренью - женщина 35-45 лет. Такие страдалицы составляют до 70% всех заболевших. Но зато после 50 лет частота и мучительность приступов заметно уменьшаются, порадовала доктор Бойко.

- Немалую роль в развитии мигрени играет гормональный фон, в частности, изменение уровня гормонов эстрогенов (у женщин он меняется в течение менструального цикла, а после менопаузы гормональные бури утихают. - Прим. Ред.), - пояснила врач.

Также по последним научным данным провокаторами мигрени часто становятся:

- стрессы;

- сильное эмоциональное потрясение, даже позитивные эмоции, бьющие через край;

- недосып;

- голод;

- употребление продуктов, содержащих кофеин, сыра, цитрусовых, алкоголя (особенно красных вин).

А что насчет перепадов погоды? До конца сентября и даже в октябре нам обещают бабье лето. При этом разница между дневными и ночными температурами будет составлять не менее 15 градусов, рассказали в Гидрометцентре. Такие «климатические горки», безусловно, усугубляют состояние людей, страдающих как мигренью, так и другими видами головной боли, подтвердили эксперты Федерального центра мозга и нейротехнологий.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ?

- Мигрень развивается у людей с гипервозбудимостью коры головного мозга. Это врожденная особенность, - пояснила зав. отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Центра мозга и нейротехнологий Елена Баранова.

Если свести к минимуму факторы риска (см. выше), то можно очень существенно снизить и частоту, и тяжесть приступов боли, говорят врачи. Однако по жизни большинство из нас имеет целый букет провокаторов мигрени, и избавиться от них не представляется возможным.

Чтобы снять приступ, назначаются лекарственные препараты двух групп, рассказала Ольга Бойко. Сначала - универсальные обезболивающие. Они лучше переносятся, имеют меньшую побочку. Но в случае приступов высокой интенсивности такие лекарства помогают слабо. Тогда пациентам выписывают специфические препараты от мигрени. Как правило, они позволяют купировать боль в течение двух часов.

- Также сейчас есть профилактическое лечение мигрени. Его задача - минимизировать количество, интенсивность приступов, а в идеале избавить от них, - говорит доктор Бойко. - Врачи применяют особые группы препаратов (моноклональные антитела).

Еще один метод профилактики - ботулинотерапия. Уколы делаются в область головы и шеи и блокируют высвобождение веществ, отвечающих за развитие болевого приступа.

Профилактическое лечение нужно проводить постоянно (курсами с перерывом). А стоимость моноклональных антител и ботулинотерапии очень высокая (десятки тысяч рублей), это главные минусы.

ВОПРОС В ТЕМУ

Когда нужна МРТ головного мозга

Этим летом в России вступил в силу новый стандарт медпомощи пациентам, страдающим мигренью. Он основан на последних научных данных, основное новшество - порядок диагностики заболевания, рассказали эксперты.

На сегодня диагноз «мигрень» ставится на основании клинической картины. То есть врач в ходе осмотра и опроса пациента выявляет симптомы, характерные для болезни. Ни рентген шейного отдела позвоночника, ни УЗИ сосудов шеи, ни прочие инструментальные обследования в новый стандарт не входят (это соответствует общемировым подходам доказательной медицины). Потому что при мигрени попросту нет специфических изменений, которые можно было бы «увидеть» с помощью таких процедур.

- Единственное исключение, когда может потребоваться и назначается МРТ головного мозга - это наличие так называемых «красных флагов», - пояснила Ольга Бойко. - К таким тревожным признакам относится постоянный односторонний характер боли (при мигрени приступы возникают попеременно, то в правой, то в левой части головы) и очень высокая интенсивность боли - она буквально оглушает, как гром, в течение нескольких минут. В таких случаях с помощью МРТ нужно исключить острые сосудистые патологии и другие опасные причины боли.

КСТАТИ

Кому помогут кофе и кола

В соцсетях, в том числе со ссылкой на врачей-неврологов, можно встретить совет: если в начале приступа мигрени выпить крепкий чай, кофе или колу, то есть шанс блокировать болевой синдром.

- Если у человека именно мигрень, то употребление напитков с кофеином (кола к ним тоже относится), наоборот, усугубляет состояние, - пояснила доктор медицинских наук Ольга Бойко. - А вот при других видах головной боли действительно может полегчать.

Иными словами, если кофе или кола помогли вам снять приступ, то у вас в данном случае не мигрень. При этом один человек может страдать сразу несколькими видами головной боли, отмечают врачи. Например, в одно время случаются приступы мигрени, а в другое - накрывает головная боль напряжения. Это второй самый распространенный в мире вид головной боли.

ЦИФРЫ

По данным опросов, 20% мужчин и 25% женщин, страдающих мигренью, сообщают, что из-за мучительных приступов головной боли теряют более 10% своего рабочего времени в течение года.