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Политика13 сентября 2023 11:50

Минобороны РФ: Поврежденные в Севастополе корабли будут полностью восстановлены

В военном ведомстве сообщили, что корабли продолжат службу в составе Черноморского флота
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Утром, 13 сентября, Минобороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар по заводу в Севастополе.

Утром, 13 сентября, Минобороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар по заводу в Севастополе.

Фото: REUTERS

Утром, 13 сентября, Минобороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар по заводу в Севастополе. В это время три безэкипажных катера попытались приблизиться к находившимся на рейде отряду кораблей Черноморского флота.

Как сообщили в военном ведомстве, средства ПВО сбили семь ракет ВСУ. Кроме того, все безэкипажные корабли противника были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

Однако, в результате удара повреждения получили два корабля, которые стояли на ремонте.

«Два корабля будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», - сообщили в Минобороны России.

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