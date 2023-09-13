Отбивали с полицией и военными: В Индонезии самку орангутанга годами использовали как секс-рабыню

Зоозащитники спасли самку орангутанга из секс-рабства в Индонезии

Британская газета Daily Mirror разоблачила историю, которая ужасает и трогает одновременно. Она рассказала о самке орангутанга, ставшей жертвой человеческой жестокости и используемой годами в качестве проститутки в Индонезии. В качестве доказательств издание поговорило с сотрудниками Фонда выживания орангутангов Борнео на острове Борнео, разделенного между тремя государствами (Индонезией, Брунеем и Малайзией).

По данным зоозащитников, орангутанга по кличке Пони в течение многих лет держали прикованной к кровати, ее ежедневно брили «для придания женственности» и использовали для совокупления со всеми желающими. Когда эта информация дошла до индонезийского общества защиты животных, его представители незамедлительно попытались спасти обезьяну, но владелец отказался отдать животное.

– Он настойчиво отказывался передавать нам Пони. Для него она была банкоматом и источником удачи, – заявили в фонде Борнео.

Освободить орангутанга удалось только после вмешательства полиции и военных. По подсчетам зоологов, Пони было всего шесть лет, когда ее спасли. На ее лапах виднелись кровоподтеки и гематомы от наручников. При этом остается неизвестным, как долго Пони находилась в домашнем «борделе».

Животное поместили в специализированный центр реабилитации Ньяре-Ментенге на том же острове Борнео. Долгое время Пони находилась в состоянии отчуждения, не проявляла интерес к окружающей среде и не умела самостоятельно добывать пищу. Поначалу к ней даже не подпускали сотрудников-мужчин, чтобы не травмировать психику воспоминаниями о душераздирающем обращении.

– Это абсолютно неприемлемо и отвратительно, что кто-то мог даже просто подумать об использовании самки орангутанга для секса. Более немыслимо, что мужчины платили определенную сумму денег хозяину Пони за сношение с ней. Это живодерское поведение, которое должно быть жестоко наказано законом, – подытожили зоозащитники.

Считается, что орангутанги генетически находятся ближе остальных обезьян к предковой форме так называемых «высших приматов». Согласно последним исследованиям, их ДНК похожа на человеческую на 97 процентов. Это свидетельствует о нашем общем происхождении и близкой связи с этими созданиями.

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