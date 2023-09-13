Геннадий Зюганов: После первой получки я снял стёганную фуфайку и надел пальто

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сервис Работа.ру провел исследования и выяснил, что больше половины из тех, кто впервые устроился на работу в течение последних 10 лет, получали до 10 тысяч рублей в месяц. Ещё треть - от 10 до 30. И лишь 3% сразу ежемесячно стали зарабатывать свыше 100 тысяч рублей.

«А вы помните свою первую зарплату?» - спросили мы у председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции коммунистов в Госдуме Геннадия Зюганова.

… - Геннадий Андреевич, а вы помните свою первую зарплату?

- Конечно.

- А кем вы тогда работали?

- Я помню первый заработанный рубль.

- Это что было, когда, где?

- Я учился в Мымринской школе, закончил ее с отличием и собирался поступать…

- А куда?

- Были разные предложения, медалисты имели право тогда идти в вуз без конкурса…

- А вы медалист?

- 100-процентный и золотой! В общем, нас брали везде с удовольствием. Без экзаменов. Пришел директор школы, Парамонов, инвалид, участник войны, к моему отцу, который тоже сражался за Родину под Севастополем и ногу потерял. Мои отец и мать работали в школе.

- Это какая школа?

- Орловская область, Знаменский район, Мымринская средняя школа. Я родился там, великолепное село, хорошая школа была, очень сильный педколлектив. Это на окраине Орловщины, рядом, направо – Калужская область, а налево – Брянская.

У нас в селе петух пел песни на три области.

Так вот, Саш, когда родители прибаливали, то меня посылали, я вместо них иногда вел уроки. И они удивлялись, что меня, старшеклассника, ребята слушались с удовольствием.

И вот, значит, директор говорит отцу – Андрей Михайлович, хотел бы попросить вашего сына у меня поработать - некому преподавать цикл математики, военное дело, и ввели новый предмет, который назывался МПО (местная противовоздушная оборона).

- Это какой год?

- 1961-й. (Обстановка в мире тогда сложная была.)

«Давайте, - говорит, - уговорите сына остаться у нас, он чемпион района по пяти видам спорта, его дети примут».

Ко мне пришли, тоже стали уговаривать, а я уже собрался документы подавать в вуз, ну и уговорили. Аргумент, правда, был хороший.

«Если пойдешь по педагогической стезе, - а у меня в семье девять педагогов, потомственная династия, - то стаж пойдет педагогический с этого года, и потом институт и армия идут в педстаж». И, с учётом вот всего этого, я согласился.

- Вернёмся к первой зарплате…

- Когда получил первую зарплату, мать ахнула. Мне выдали 76 рублей, а мама моя преподавала в начальных классах, и у нее зарплата была меньше. Я тебе скажу, по тем временам это были очень приличные деньги.

- И куда же вы зарплату истратили?

- Тут по-разному. Было в семье правило - все в общий котел. У нас в этом отношении был давно коммунизм. Складывали и, если на что надо тратить, брали, но до копейки назад возвращали.

- А зачем возвращать-то?

- Погоди… Это хорошая очень традиция, она и мне нравилось. С одной стороны, было полное доверие. С другой - вот я сбегал в магазин, дали сдачу – я должен положить назад.

И, если надо на кино, там 10-20 копеек, ты должен спросить. Как правило, не запрещали. Я, кстати, это ввел и у себя в профсоюзе, был такой порядок.

- Ну, и порядки.. А вы не обмывали первую получку?

- Насчет обмыть - можно было. Но я в фуфайке ходил, будучи школьником, и решили мне, как учителю, пальто купить. И я впервые пальто надел тогда. Потом, когда закончил работу в школе и поступил в университет, старался все экзамены и зачёты сдать на стипендию.

Вот первая стипендия была у меня 22 рубля, потом повысили – 33, а, когда сдал все на пятерки, получал 45 рублей! Это была очень большая стипендия. Рубля всегда хватало на обед. Завтрак 30-40 копеек, ужин, и еще хватало 20 копеек на кино и на мороженое.

В этом отношении студенты в советское время, которые получали стипендию, а получали абсолютное большинство, были социально защищен. Ну, и еще мы с ребятами ходили каждую субботу на станцию разгружать вагоны - и там еще десяточку можно было заработать. В этом отношении не бедствовали.

Конечно, сегодня новичкам, которые после школы и института устраиваются на работу, надо платить не 10, 20 или 30 тысяч, а - гораздо больше. Тему вы хорошую в «Комсомолке» подняли, для нас она - не новая. У нас уже реализуется ряд законодательных инициатив на сей счёт, будем ещё активнее.