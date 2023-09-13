Цены в России будут расти быстрее, чем ожидалось: когда ситуация стабилизируется

Говоря простым языком, цены в России будут расти быстрее, чем ожидали власти. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Практически весь год в правительстве уверяли: инфляция в России снижается, к декабрю она будет гораздо ниже первоначальных прогнозов.

Теперь, судя по всему, ситуация изменилась. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2023 год до 7,5%. Для сравнения, еще в апреле годовая инфляция прогнозировалась ведомством на уровне 5,3%. Изменился прогноз по инфляции и на следующий год. В Минэкономразвития считают, что инфляция в 2024 году составит не 4%, а 4,5%.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ министерства.

Говоря простым языком, цены в России будут расти быстрее, чем ожидали власти. При этом, как известно, официальная статистика - вещь лукавая и в реальности та инфляция, которую мы ощущаем на своих кошельках, оказывается гораздо выше, чем считают чиновники.

Как полагают в Минэкономразвития, цены вырастут к концу года, но потом ситуация должна стабилизироваться. Более высокая инфляция может привести к тому, что индексация тарифов в 2024 году окажется выше, чем планировалось, отмечается в документе.

- Следить за инфляцией и строить прогнозы по росту цен - это компетенция Центробанка, а не Минэкономразвития. С этой точки зрения прогноз не самый убедительный. Тем не менее, цифры вполне реальные. Сам Центробанк прогнозировал инфляцию в размере 6-6,5%. Но скорее всего, уже в сентябре, начале октября ЦБ изменит прогноз по инфляции как минимум до 7,5%, а может, даже 8%, - рассказал «Комсомолке» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

При этом, по его словам, такие значения инфляции в нынешней ситуации можно считать удовлетворительными.

- Идет падение рубля, а это инфляционный фактор. Растут цены на энергоресурсы и бензин. Производители многих товаров и продуктов, в том числе хлеба, уже заявляют, что повысят цены на 5-10%, а это уже выходит за прогнозы Центробанка, - говорит Георгий Остапкович.

При этом эксперт поясняет, что инфляция в размере от 0 до 10% относится к категории «ползучей», и есть достаточно финансовых инструментов, чтобы с ней бороться.

- Главное не допустить галопирующей инфляции - выше 10%, - поясняет Георгий Остапкович. - Сегодня 190 стран мира живут в условиях инфляции: США, Западная Европа, Восточная Европа. И люди там не голодают, ходят в кафе. Поэтому не нужно делать из инфляции монстра. Если социально незащищенным слоям населения при росте инфляции идут надбавки от государства, происходит индексация пособий и пенсий (а у нас власти это делают всегда), то ничего страшного нет. Главное, чтобы инфляция была предсказуемая и не было высоких инфляционных ожиданий.

Кстати, как следует из обновленного прогноза Минэкономразвития, рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году составит около 4,3% (вместо 3,4% в апреле). А вот в следующем году рост замедлится и составит: 2,7%, в 2025 году — 2,6%.