В России снижается зарплатное неравенство: опубликован список регионов с наибольшим и наименьшим разрывом в заработках

Более всего зарплаты различаются в Москве, в Астраханской области и Санкт-Петербурге, а менее всего в Тыве, Калмыкии и в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тут новости о зарплатном неравенстве подоспели. Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что оно снижается.

Для начала разберемся, что такое зарплатное неравенство. Так называют соотношение среднего уровня оплаты труда двух равных по численности 20-процентных групп работников с наименьшими и наибольшими заработками. Эти группы определяет Росстат, когда проводит исследования по распределению численности работников крупных и средних предприятий по размерам заработной платы. Все компании (кроме малого бизнеса) предоставляют такую информацию по состоянию на апрель один раз в два года.

Итак, в 2023 году средние зарплаты 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников отличаются в 7,7 раза – 22,7 тысячи рублей против 173,7 тысячи рублей. Такой же коэффициент был в 2019 году, а в пандемийный 2021 – 7,9. Для сравнения в 2011 году – 9,3.

Более всего зарплаты различаются в Москве, в Астраханской области и Санкт-Петербурге, а менее всего в Тыве, Калмыкии и в Магаданской области.

Снижение зарплатного неравенства в нынешнем году аналитики объясняют ростом заработков наименее оплачиваемой пятой части сотрудников на 30%, а у наиболее оплачиваемой рост был меньше 27%.

Что касается отраслей, то наибольшее неравенство отмечается в области информации и связи (сфера IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность) - разница в 11,4 раза. В сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты, сауны и т. д.) - 11 раз, в финансах и страховании - 10,5 раза.

Минимальный разброс в зарплатах в сельском хозяйстве - в 5,1 раза, энергетике - 5,3 раза, добыче полезных ископаемых - 5,6 раза.

- В последнее время мы видим сокращение количества людей, получающих большую зарплату, и сокращение тех, кто получает более низкую зарплату, - объясняет специалист по рынку труда, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Причина в том, что рост МРОТ заставляет работодателей при том же объеме оплаты труда перенаправлять часть зарплаты в сторону людей, получающих зарплату на уровне МРОТа или ниже. Еще одна причина в том, что у нас в условиях сложившейся экономической ситуации работодатели вынуждены тратить деньги на найм рабочих и ключевых специалистов. Таким образом, для этих категорий сотрудников зарплата повышается, а для высокооплачивамых - нет. По регионам у нас всегда была разница в оплате труда. Это связано со структурой занятости. В сельско-хозяйственных регионах оплата ниже, в промышленных выше. В московской агломерации большое количество организаций, связанных с управлением, поэтому разница между зарплатами там будет всегда выше.