Айсен Николаев, глава республики Саха (Якутия): Достижения республики последних пяти лет феноменальны. И в экономике, и в социальной сфере

Айсен Николаев посетил открытую студию «Радио «Комсомольская правда» и рассказал об успехах в развитии региона. Фото: КП

На Восточном экономическом форуме глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетил открытую студию «Радио «Комсомольская правда», где рассказал об успехах в развитии региона. Но началось интервью… с кино.

ИЗ КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА – В КИНОИНДУСТРИЮ

- Якутия гордится своим статусом самого креативного региона России. В рамках минувшего Петербургского международного экономического форума состоялись показы кинолент якутских кинематографистов. Смогут ли гости Восточного экономического форума познакомиться с фильмами, снятыми в Якутии?

- Мы гордимся своим кино. Понимаем, что якутское кино сегодня уже из культурного феномена превращается в то, что называют киноиндустрией. Мы намерены в ближайшие годы исполнить решение нашего президента - построить в Якутске кинопавильон полного цикла, сделать его крупнейшим на Дальнем Востоке и в Сибири. В целом сделать его третьим кинематографическим центром России. Причем, по производству фильмов уже занимаем третье место в стране. Но хотим, чтобы снималось еще больше фильмов. И не только якутскими компаниями, но и дальневосточными.

Для нас любая возможность продвижения нашего кинематографа, наших лучших достижений – это всегда возможность познакомить людей не только с достижениями кино, но и с нашей республикой. ВЭФ – не исключение. Мы сюда привезли свои лучшие фильмы последних лет: «Рядовой Чээрин», «Джулур», «Бугун-былыр»… Это хорошие, добрые фильмы. «Рядовой Чээрин» - о наших снайперах, героях Великой Отечественной войны. Сейчас на очень высокой степени проработки проекты, связанные с созданием фильмов о героях СВО. Создаем их в коллаборации с новыми регионами, в частности, с Запорожьем и ДНР. Фильм «Джулур» - о спортсменах, которые занимаются исконно якутским видом спорта, который сегодня получает очень активное международное признание. Сейчас проходит чемпионат мира в Ташкенте – масс-рестлинг, перетягивание палки. Фильм не только о спорте, но и о преодолении себя. «Бугун-былыр» - добрая в комедийном стиле снятая история о том, как человек из сегодняшнего времени переносится в древнюю Якутию, что с ним там может происходить. Замечательные, добрые фильмы. Надеюсь, что многие гости ВЭФ найдут возможность их посмотреть.

- Недавно президент России подписал поручение о создание в Якутске кинопавильона полного цикла, вы о нем уже упоминали. Когда появится этот объект? Какие условия планируется создать там для кинематографистов?

- Это будет первый и единственный пока на Дальнем Востоке кинопавильон полного цикла, где можно сделать фильм от начала до конца: снять, сделать постпродакшн... Сейчас заканчивается обсуждение технического задания. Причем с участием не только якутских кинематографистов, но и дальневосточных кинокомпаний. В эти дни эти переговоры здесь активно проводятся. Мы бы хотели уже в 2024 году начать стройку, и до конца 2026 года объект сдать. Механизмы финансирования мы уже понимаем. С использованием, в том числе, Дальневосточной концессии. Мы хотим сделать реально объект мирового уровня, чтобы в этом кинопавильоне все, что есть хорошего в мире, даже только появляющегося, интересного, оригинального, у нас было.

ТОЖЕ САМОЕ, НО В ДЕВЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ

- Ранее сообщалось о расширении сети киноустановок «Экстра Синема» в сельских кинотеатрах республики. Есть ли сейчас в этом коммерческий смысл?

- Этот вопрос далеко не праздный. Недаром президент страны по итогам встречи с представителями креативных индустрий дал поручения, два из которых были связаны с Якутией. Первое – строительство кинопавильона, второе поручение связано с «Экстра Синема». Весь российский кинопрокат завязан на западные технологии и стандарты. Западные стандарты кинопроката не предполагают возможности проката хороших блокбастеров, интересных больших фильмов на селе и в малых городах. Им интересны большие залы, города. В итоге число кинотеатров в стране за последние десятилетия сократилось даже не в десятки, а в сотни раз. Огромный пласт учреждений культуры, тех же сельских и районных ДК оказались просто выброшенными. В них кино сейчас не показывают. А у людей есть желание ходить в кино.

Наши ребята, которые связаны с кинематографией, над этим долго думали и создали кинопроектор, который не просто кино показывает, но и в котором уже заложены программные решения, позволяющие обеспечивать надзор за авторскими правами, учет зрителей, в том числе возможность оплаты «Пушкинской картой» при прохождении в кинозалы. Это сыграло большую роль в том, что мы сейчас на селе начали такие кинопроекторы ставить в сельских домах культуры. Это позволило кратно увеличить прокат тех же якутских фильмов уже по всей территории республики, а не только в крупных городах, как это было еще несколько лет назад.

Мы за счет бюджета республики профинансировали уже порядка 27 таких киноустановок по республике. Ведем работу и с другими регионами, в том числе с новыми, чтобы такие решения появились и у них. Они абсолютно не зависят от западных технологий. Они, конечно, гораздо дешевле. Если бы мы делали такие залы на западном оборудовании, то могли бы открыть только три штуки.

- Лично для меня вы сейчас совершили открытие. Принято считать, что у нас такого рода оборудования в стране не производят…

- Это сказки! Что американское оборудование, что наше создается примерно на одних и тех же решениях. Но наше в девять раз дешевле. Как раз для малых залов, для села, для малых городов это прекрасный выход из ситуации, когда они сегодня практически отрезаны от киноиндустрии.

НАСЕЛЕНИЕ РАСТЕТ – ЭТО ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

- Один из главных тематических блоков ВЭФ называется «Дальний Восток за десять лет: что получилось и что нужно сделать?» Какие события и факты в жизни Якутии в последние годы вы считаете наиболее важным достижением? Какие точки роста для региона видите на ближайшие пять лет?

- Об этом можно говорить часами. Достижения Якутии последних пяти лет феноменальны. И в экономике, и в социальной сфере. Мы очень быстро развиваемся с точки зрения увеличения валового регионального продукта, увеличения доли налоговых отчислений в бюджетную систему. Но самое главное наше достижение не в тоннах золота, не в каратах, не в кубометрах зала, хотя по всем этим показателям мы уже одни из лидеров страны. Самое главное наше достижение, что, несмотря на все проблемы население Якутии устойчиво растет в последние годы. Причем растет быстрее, чем когда-либо в постсоветское время. В этом году республика достигла уровня в один миллион жителей. Средняя продолжительность жизни растет. Впервые мы превысили среднероссийский уровень по продолжительности жизни, вообще в истории Якутии. Мы лидеры Дальнего Востока и занимаем шестое-седьмое место в стране по уровню рождаемости. То, что люди перестают уезжать из Якутии, а многие даже приезжают, в том числе на новые промышленные предприятия, это позволило нам в этом году преодолеть цифру в миллион жителей. И дальше мы будем идти вперед. Тем более сейчас экономика страны развернулась на восток, что для Дальнего Востока и крупнейшего региона страны – республики Саха (Якутия) открывает безграничные возможности.

- У вас есть дальнейшие планы, какой-то следующий рубеж?

- Здесь я бы не стал ставить целью быстрый рост населения, понимая, какая демография сейчас в стране - крайне непростая. Но мы планомерно развиваемся. Мое твердое убеждение, если республика будет дальше так же стабильно развиваться, и экономика, и социальная сфера, а людям будет жить в ней комфортно, население будет расти. Но если возникнут какие-то проблемы, то тенденция может измениться.

- Успевает ли Якутия с завершением программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года? Когда начнется выполнение поручения президента по ветхому жилью в Якутске, которое он дал на совещании по развитию дальневосточных городов?

- Мы даже не обсуждаем вопрос о том, что можно не исполнить решение президента по этапу переселения из аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года. Оно будет завершено по всей Якутии в установленные сроки - в 2024-2025 годы. Что касается Якутска, то в этом году мы уже завершаем это переселение. Сейчас мы исполняем решение президента в рамках комплексного развития территории, снос многих ветхих домов уже начинается.

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