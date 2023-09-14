Нельзя остаться безучастным: Надо ли России выходить из ЮНЕСКО

Россия. Приморский край. Вид на бухту Удобная на территории Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника имени К.Г. Абрамова. Фото: ТАСС

Чем дальше в лес, тем больше дров. Примерно так я бы описала ситуацию с отменой всего русского на Западе. И язык им наш не люб, и Пушкин с Лермонтовым не ко двору, и артисты российские не в тренде. Хотя еще совсем недавно все было с точностью до наоборот. Казалось бы, вот он апогей антироссийской истерии. Но нет. Вуаля – на сцене новый герой – ЮНЕСКО. Организация, призванная охранять культуру и природу планеты. На первый взгляд, причем тут политика? Если проанализировать последние публичные активности ЮНЕСКО и других подобных международных организаций, то мы увидим очевидный акцент на Россию.

На этой неделе в Эр-Рияде проходит заседание 45-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди прочих тем на нем планировалось принять резолюцию о признании ряда наших территорий объектами всемирного наследия, находящимися под угрозой. А это означает, что развитие таких территорий с точки зрения уважаемых международных организаций крайне нежелательно. Нельзя вблизи этих заповедных мест развивать туризм, прокладывать к ним дороги, стоить отели и зоны отдыха. Пусть так и остаются дикими и неприступными. А туризм пусть себе развивают другие страны, более благонадежные.

Но и в России задались вопросом – а точно ли нам так уж нужно членство в некогда уважаемых международных организациях?

ОДНО ЗАМЕЧАЕМ, НА ДРУГОЕ ГЛАЗА ЗАКРЫВАЕМ

Депутат Госдумы РФ Петр Толстой признает, что тенденция «отрицания» России и ее законных интересов существует сегодня во многих международных организациях.

- Политизация деятельности, проклятья в адрес России звучат и в Международном олимпийском комитете, и во Всемирной организации здравоохранения, даже в ЮНЕСКО, казалось бы, организации, которые не политикой занимаются, а другими вещами, тем не менее, они эту общую линию Запада на противостояние с Россией очень активно поддерживают, - говорит он. – При этом большинство стран-участников того же ЮНЕСКО молчаливо или активно антироссийскую линию поддерживают. Какой смысл в этой организации оставаться? Выйти из нее и вернуться тогда, когда это будет отвечать нашим национальным интересам.

Для кого-то такое заявление, может быть, звучит радикально. Однако не спешите его отрицать. Приведу навскидку несколько тезисов. ЮНЕСКО осудила бомбардировки исторического здания в буферной зоне – ансамбль исторического центра Львова. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле назвала Россию виновной в обстреле исторического центра Одессы. При этом атаки беспилотников на Кремль не вызвали вообще никакой реакции, так же как и действия киевских властей в Киево-Печерской лавре. Про эту величайшую святыню вообще молчок. Как будто ничего и не было! Не заметили, что ли? Как бы не так. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил недавно, что о вывозе в музеи Европы христианских ценностей Киево-Печерской лавры ЮНЕСКО с Киевом договорились. Чудеса да и только!

СЮДА НЕ ХОДИ, ТУДА НЕ ХОДИ

Еще одну любопытную тенденцию подметил депутат Петр Толстой. ЮНЕСКО пытаются командовать и внутри нашей страны.

- Это история, связанная с развитием туризма в России, - отметил он, - И попытки представителей ЮНЕСКО сказать, что вы строите туристические кластеры рядом с природными заповедниками, а это как бы нельзя. Конечно, нельзя. С их точки зрения, мы должны по-прежнему куда-то там ездить в Альпы или на итальянское побережье, несмотря на санкции, которые они против нас ввели. А те красоты, которые существуют в России, должны оставаться недоступными для большинства наших граждан. Но у нас есть целый ряд требований к особым природоохранным территориям, заповедникам.

Действительно, эти требования ограничивают какое-либо строительство на особо-охраняемых природных территориях (ООПТ). Поэтому туристическая инфраструктура (а без нее сейчас никак нельзя, стихийный туризм – то еще зло) возводится недалеко от границ ООПТ.

- Граждане нашей страны должны иметь доступ ко всей территории России, чтобы отдыхать, ездить с детьми на горнолыжные курорты и так далее. В данном случае попытки этому помешать явно носят ангажированный характер, - резюмировал Петр Толстой.

Национальный парк "Земля леопарда". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Возьмем для примера Дальний Восток. О развитии этого региона много говорилось на только что завершившемся Восточном Экономическом Форуме. Для защиты природы в этом регионе существуют 63 охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения, среди них - национальный парк «Земля Леопарда», Тункинский национальный парк, Забайкальский национальный парк и национальный парк «Алханай». По данным минприроды России, с начала года их посетило свыше 260 тысяч туристов. А за весь прошлый год – почти 475 тысяч. В Арктике созданы 32 особо охраняемые природные территории федерального значения. С начала года их посетило 62,5 тысяч человек. Разумеется, это организованные потоки, для которых работают музеи, визит-центры, гостиницы, оборудованы экотропы, маршруты и т.д.

Вообще Дальний Восток сейчас активно развивается и интерес к этому региону огромен. Об этом много говорилось на нынешнем Восточном экономическом форуме. Эксперты единодушны – эти территории необходимо осваивать, учитывая их колоссальные возможности для туризма.

Кстати, самое любопытное во всей этой истории, когда эксперты ЮНЕСКО принимают подобные решения, они не запрашивают документацию проекта, не изучают досконально проект, хотя, в соответствии с нашим внутренним законодательством, застройщики и инвесторы обязаны соблюдать весьма строгие экологические требования.

- В Российской Федерации разработано достаточно жесткое экологическое законодательство, - отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. - В то же время очевидно, что это законодательство должно работать в интересах граждан, соблюдать баланс между охраной природы и нормальной жизнью человека на территории. К сожалению, так не всегда происходит. Часто нормы законодательства, формально защищая природу, работают на противоположный результат – ее разрушение, создают ненужные препятствия в осуществлении жизнедеятельности людей. Характерно, что большинство таких ожесточений в законодательстве были созданы при активной поддержке Гринписа и WWF, признанных сегодня иностранными агентами. Считаю, что их задача была простой – максимально тормозить развитие нашей страны.

ПОД «ОХРАНОЙ» ЮНЕСКО

В нашей стране есть большое количество зданий и мест, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Как быть с ними, если Россия вдруг решит выйти из этой организации? По мнению лидера Российской экологической партии «Зеленые» Андрея Нагибина, в настоящее время защиты как таковой нет.

- Это условная охрана, - говорит Андрей Нагибин. – Например, определенное место охраняется ЮНЕСКО. Но ЮНЕСКО на деле никак не охраняет. Это такая престижная история с каталогом. Причем еще нужно сбрасываться на всю эту историю. И ты берешь на себя повышенные обязательства. Ситуация неоднозначная. Иногда бывает так, что здание - объект ЮНЕСКО разрушилось, но с ним ничего сделать нельзя. Мы вынуждены все равно его содержать в порядке и еще за это платить деньги. Зато носимся с этими объектами ЮНЕСКО и счастливы, что международное сообщество нас признало. А какой в этом смысл? Мы можем обойтись без ЮНЕСКО. Как мы сейчас спокойно обошлись без ВТО.

Пресловутая резолюция о признании ряда наших территорий объектами всемирного наследия, находящимися под угрозой в результате так и не была принята. Вопрос – решение просто отложено или все возобладал здравый смысл пока остается без ответа. Но все же хочется верить, что западные бюрократы вынуждены были признать очевидное. Мы больше, чем кто бы то ни было, заинтересованы в сохранении своих природных богатств. И даже беглый анализ позволяет сделать вывод о том, что наше законодательство не просто формально стоит на страже родной природы, оно куда более требовательно, чем многие европейские законы, следит за соблюдением экологических норм. И карает за нарушение нередко куда более сурово.