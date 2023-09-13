54% россиян заявили, что способны на подвиг ради Родины

Отважной партизанке было всего 18 лет, когда она попала в руки фашистов Фото: ТАСС

13 сентября, исполняется 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской. Отважной партизанке было всего 18 лет, когда она попала в руки фашистов. Несмотря на пытки, девушка не выдала никого из своих товарищей не подвела страну, и посмертно была признана первой женщиной – Героем Советского Союза во времена ВОВ.

Вспоминая подвиг партизанки, россияне признались, что и сами готовы отдать за Родину многое, может, и жизнь. Так, 54% участников опроса сайта KP.RU заявили, что ради Родины готовы совершить любой подвиг.

«Подвиги совершаются от безграничной преданности Родине, от понимания, что от тебя зависит жизнь мирных граждан, товарищей. Я думаю, подвиги совершаются с холодной головой и горячим сердцем», - говорит участница опроса.

А вот 37% честно признались, что на подвиги не способны. Люди осознают в себе недостатки: кто – нехватку храбрости, а кто – отсутствие силы духа, и говорят, что вряд ли смогли бы проявить лучшие качества в критической ситуации.

54% участников опроса сайта KP.RU заявили, что ради Родины готовы совершить любой подвиг Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

«Сама я на подвиги не способна, но это не мешает мне восхищаться другими людьми!» - говорит респондентка.

«Под пытками, через которые наши предки проходили, мало кто нынче выдержит, давайте будем честными», - кивает другой.

Оставшиеся 9% выбрали вариант «другое» сказали, что просто не знают, как повели бы себя в той или иной ситуации. В момент сильнейшего стресса, возможно, они бы проявили себя героями, а, может быть, испугались бы – кто знает.

«Никто не может сказать, способен ли на подвиг, пока не попадет в условия, когда он понадобится. А вообще сейчас люди слабее духом гораздо», - рассуждает участница исследования.

«Никто из нас не знает, на что он способен на самом деле, кто трус, а кто герой, пока сам не окажется в критической ситуации», - соглашается другой опрошенный.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,9 тысячи человек.