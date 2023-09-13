Александр Розенбаум: Я очень такой волнительный человек

Александр Розенбаум
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
13 сентября - особая дата для тех, кто любит творчество Александра Розенбаума. В эту среду кумир миллионов (а я и себя отношу к их числу) отмечает день рождения.
Мне повезло - я снова до него дозвонился…
… - Александр Яковлевич, здравствуйте, это Гамов Александр из "Комсомольской правды", которая ждёт вас в гости. А меня слышно?
- Все хорошо. Слышно.
- О! Класс!
- Здрасьте, здрасьте.
- Сегодня я с корыстной целью звоню, чтобы не только поздравить вас с днем рождения и сказать, что мы вас очень любим.
- Спасибо.
- Мы наблюдаем за вашим творчеством… За выступлениями в прессе и так далее. И вот в новой книге «Мгновения» об Иосифе Кобзоне - удивительное ваше откровение. Вы, кстати, книгу видели?
- Нет, еще не видел.
- Передо мной страничка «Александр Розенбаум». Здесь первая фраза такая: «На эстраде я имел одного друга – это Иосиф Кобзон».
- И это так.
- Меня как-то это тронуло.
- Потому что, по моим критериям дружбы, друзей не может быть много. Их - родник. Поэтому, один из моих друзей Иосиф Давыдович Кобзон, он работал на эстрадных подмостках народным артистом. Поэтому он мне друг.
- Он еще работал и на политических подмостках. Так же, как и Розенбаум.
- Это отдельная история. (С 2003-го по 2007 год Александр Розенбаум был депутатом Госдумы, занимал должность заместителя председателя Комитета по культуре. - А.Г.) Мы же говорим об артисте Кобзоне.
- Как у вас настроение сегодня?
- Нормальное, еду на репетицию. Потом - концерт.
- О, как обычно. Вы всегда в день рождения устраиваете концерт для своих фанатов…
- Поклонников. Не люблю слово «фанат».
- Но я все равно не буду вычеркивать это из нашего небольшого интервью.
- Хорошо!
- Мы 30 августа (в день смерти) Иосифа Давыдовича вспоминали на Востряковском кладбище, довольно много народу было. И потом 11 сентября, был его день рождения. Я сделал интервью с Геленой Кандель (сестра великого певца и политика), она очень много интересных фактов рассказала, о которых я вообще не знал.
- Сестра знает больше, чем вы, несомненно.
- Представляете, наверное, вот даже Александр Розенбаум не знает о том, что у Кобзона один глаз вообще не видел.
- Знал.
- И он, чтобы обмануть врачей - так стремился в армию! - на медосмотре тот глаз, который у него видел, сначала закрывал одной рукой, потом - другой.
- Я в мыслях сейчас на работе, на концерте, я очень такой волнительный человек в этом смысле…
- Я заканчиваю. Просто хотел узнать, когда мы увидимся.
- Ждите в октябре, у меня московские концерты начинаются с 19 октября по начало ноября.
- А когда вы появитесь в Москве?
- Не знаю, давайте ближе к этим датам созвонимся.
- Хорошо. Спасибо огромное и еще раз с днем рождения. Ждем в гости. До свидания.
- Пока.