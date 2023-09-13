Александр Розенбаум: Я очень такой волнительный человек

Александр Розенбаум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 сентября - особая дата для тех, кто любит творчество Александра Розенбаума. В эту среду кумир миллионов (а я и себя отношу к их числу) отмечает день рождения.

Мне повезло - я снова до него дозвонился…

… - Александр Яковлевич, здравствуйте, это Гамов Александр из "Комсомольской правды", которая ждёт вас в гости. А меня слышно?

- Все хорошо. Слышно.

- О! Класс!

- Здрасьте, здрасьте.

- Сегодня я с корыстной целью звоню, чтобы не только поздравить вас с днем рождения и сказать, что мы вас очень любим.

- Спасибо.

- Мы наблюдаем за вашим творчеством… За выступлениями в прессе и так далее. И вот в новой книге «Мгновения» об Иосифе Кобзоне - удивительное ваше откровение. Вы, кстати, книгу видели?

- Нет, еще не видел.

- Передо мной страничка «Александр Розенбаум». Здесь первая фраза такая: «На эстраде я имел одного друга – это Иосиф Кобзон».

- И это так.

- Меня как-то это тронуло.

- Потому что, по моим критериям дружбы, друзей не может быть много. Их - родник. Поэтому, один из моих друзей Иосиф Давыдович Кобзон, он работал на эстрадных подмостках народным артистом. Поэтому он мне друг.

- Он еще работал и на политических подмостках. Так же, как и Розенбаум.

- Это отдельная история. (С 2003-го по 2007 год Александр Розенбаум был депутатом Госдумы, занимал должность заместителя председателя Комитета по культуре. - А.Г.) Мы же говорим об артисте Кобзоне.

- Как у вас настроение сегодня?

- Нормальное, еду на репетицию. Потом - концерт.

- О, как обычно. Вы всегда в день рождения устраиваете концерт для своих фанатов…

- Поклонников. Не люблю слово «фанат».

- Но я все равно не буду вычеркивать это из нашего небольшого интервью.

- Хорошо!

- Мы 30 августа (в день смерти) Иосифа Давыдовича вспоминали на Востряковском кладбище, довольно много народу было. И потом 11 сентября, был его день рождения. Я сделал интервью с Геленой Кандель (сестра великого певца и политика), она очень много интересных фактов рассказала, о которых я вообще не знал.

- Сестра знает больше, чем вы, несомненно.

- Представляете, наверное, вот даже Александр Розенбаум не знает о том, что у Кобзона один глаз вообще не видел.

- Знал.

- И он, чтобы обмануть врачей - так стремился в армию! - на медосмотре тот глаз, который у него видел, сначала закрывал одной рукой, потом - другой.

- Я в мыслях сейчас на работе, на концерте, я очень такой волнительный человек в этом смысле…

- Я заканчиваю. Просто хотел узнать, когда мы увидимся.

- Ждите в октябре, у меня московские концерты начинаются с 19 октября по начало ноября.

- А когда вы появитесь в Москве?

- Не знаю, давайте ближе к этим датам созвонимся.

- Хорошо. Спасибо огромное и еще раз с днем рождения. Ждем в гости. До свидания.

- Пока.