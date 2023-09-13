Алексей Свирин, президент Федерации гребного спорта России: «Как получится с Олимпиадой вопрос открытый»

Алексей Свирин, президент Федерации гребного спорта России Фото: Андрей Минаев

Ограничение участия российских спортсменов на мировой арене привело к развитию спорта внутри страны. С прошлого года проходит «Владивостокская регата», другие соревнования становятся более массовыми. Об этом в студии «Радио «Комсомольская правда»» на Восточном экономическом форуме рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

САМАЯ ДАЛЬНЯЯ - КУБА

- Сегодня утром, 12 сентября, завершилась «Владивостокская регата». В прошлом году соревнование состоялось впервые. Чем нынешняя регата» отличается от прошлогодней, когда она состоялась в первый раз?

- «Владивостокская регата» – это не просто соревнование в лодках. Да, для нас основная дисциплина – это академическая гребля, но еще мы соревновались на тренажерах Concept гребля-индор. Соревнования проходили в двух локациях. По сути, получился небольшой гребной марафон. Таким образом 10 сентября прошла регата в лодках в бухте Новик у острова Русский, а 11 сентября мы провели небольшой деловой обед, пригласили ярких представителей, которые приехали на форум и на регату.

Нужно сказать, что регата проходит при поддержке и активном участии Минспорта Российской Федерации, Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, Олимпийского комитета. Сегодня на площадке ГТО совместно с Минспорта, с 8 до 9 утра, пока участники форума досыпал последние минутки, мы провели соревнования по гребле-индор. Я считаю, что все получилось, хотя сложности были достаточно серьезные. Не так просто пробиваться в рамках такого значимого экономического мероприятия относительно большой спортивной повестке. Все слоты, как правило, заняты. Хочется всех поблагодарить, в том числе сказать спасибо руководству системы безопасности, которое всегда идет нам на встречу.

- Из каких стран спортсмены принимают в ней участие?

- В этом году регата шагнула вперед. У нас было представлено восемь стран. Самая дальняя – Куба, в этом году на соревнованиях команда достаточно приличная. Одиночку мужскую выиграл представитель команды Кубы. Иран, Сербия, КНР – всегда наши помощники, шагают смело. Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и Российская Федерация. Более ста профессиональных атлетов разных возрастов – очень приятно, что не только взрослые приезжают. Точечно приезжают и молодые спортсмены, активно участвуют в наших соревнованиях. Мы привезли несколько спортсменов из основного состава и достаточно большую команду в мужских восьмерках – у нас выступала юниорская сборная, чтобы большему возрастному спектру спортсменов нашей страны дать возможность поучаствовать в международных соревнованиях.

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ПОШЕЛ В МАРТЕ»

- В Сербии завершился чемпионат мира по гребному спорту. Наша сборная принимала участие. Подведите итоги этого турнира.

- Команда выступала далеко не в полном составе. Подготовка к чемпионату мира – традиционная методика, расчеты, километраж, количество тренировок – начинается практически за год до чемпионата мира. Когда мы готовились к этому сезону, просчитывали весь необходимый объем и интенсивность нагрузки, то даже не подозревали, что сможем выступать на чемпионате мира. Март 2022 года, все прекрасно помнят, что произошло... Категорически неправильное было принято решение международным сообществом по поводу всех наших видов спорта о недопуске до международной повестки. Предполагать, что мы будем выступать на чемпионате мира, практически не было возможности.

Но где-то в феврале-марте пришло понимание, что обратный отсчет пошел. Есть встречные диалоги. Сначала в других видах спорта. Весной российские представители нескольких олимпийских видов спорта отправились участвовать в чемпионатах мира. Тоже в марте наша международная федерация предложила выступать на чемпионате мира. Сразу были выдвинуты ограничения: неполная команда, только маленькие классы – одиночки, двойки без рулевого. Другие определяющие принадлежность спортсменов к стране были практически такие же, как у всех остальных видов спорта.

Пришлось оперативно изменить методику подготовки к чемпионату мира. Результаты совсем скромные, но выступление, учитывая обстоятельства, можно оценить как удовлетворительное. Если говорить глобально, мы в рамках нашего вида спорта и в рамках федерации идем определенным путем развития, мы понимаем цели и задачи. Не стоим на месте. Понимаем, что наша обязанность – развивать наш вид спорта на территории Российской Федерации.

Международная повестка немножко сузилась, стала менее на нас влияющей и требующей внимания. Поэтому мы большинство своего внимания переключили на повестку российскую. В том числе в прошлом году родилась идея о проведении Международной «Владивостокской регаты».

БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ РЕГАТА СНОВА МЕЖДУНАРОДНАЯ

- Появились еще какие-то турниры в стране?

- В прошлом году мы совершили огромный прорыв. У нас есть традиционная Большая Московская регата, которая в начале июня проходит в Москве, на Гребном канале. У нее история больше 60 лет. В советское время ее называли малым чемпионатом мира. Любая страна, активно развивающая академическую греблю, считала своим долгом приехать в Москву и выступать на Большой Московской регате. В безвременье, когда Советский Союз был истреблен, Большая Московская регата потеряла международный статус. Мы с нулевых годов его восстанавливали.

Сейчас это уже больше пяти стран, достаточно серьезные представители. В этом году повестка расширилась, туда приехали впервые спортсмены Ирана. Некоторые из них были участниками Олимпийских игр в Токио. Серьезные атлеты, которые на все посмотрели, им очень понравилось. После этого они приехали на тренировочные мероприятия в Казань, в замечательный гребной центр. Потренировались. И сейчас в рамках этих трех дней соревнований хорошо выступали на нашей Владивостокской регате.

Мы добавили несколько возрастных категорий. Большая Московская регата из 300 участников превратилась в супермероприятие. В прошлом году был побит рекорд, у нас было 1200 гребцов, которые в течение четырех дней вышли на соревнования в разных категориях.

- Это только академическая гребля?

- Только академическая гребля. В этом году еще больше, порядка 1300 участников. Понятное дело, что мы это сделали тем, что расширили количество категорий. И то, что вы, Александр, упомянули любителей, у нас в этом году уже по любителям было два полноценных заезда – и в четверках, и в восьмерках, по 6 лодок, порядка 60-70 человек. У нас есть категория «Мастерс» (ветераны»). В большинстве это даже не ветераны, это те люди, кто еще два – три года назад про греблю практически не знали ничего.

- То есть это взрослые люди, которые начали заниматься для поддержания своего здоровья.

- Конечно. Наш вид спорта, скажем так, свободно доступным назвать нельзя. Если мы говорим про греблю в лодке, нужна лодка, нужен специализированный водоем. Понятное дело, что драйвером этого процесса были Москва и Санкт-Петербург в силу исторически сложившихся серьезных традиций в нашем виде спорта. Но сейчас мы видим, что уже и региональные центры, и некоторые федеральные подключаются в этот процесс – Саратов, Астрахань, Ростов... То есть во многих регионах, которые активно развивают наш вид спорта и давно уже являются неотъемлемой частью нашего гребного сообщества, формируются любительские клубы, с нашими заслуженными ветеранами объединяются в одни тренировочные группы.

Вид спорта шикарный у нас, и на самом деле вход в него сейчас достаточно несложный. Я упоминал, что в рамках Владивостокской регаты у нас прошла гребля-индор. То есть это гребля на тренажерах, гребля в закрытых помещениях, в простонародье называют еще сухой греблей. Это официальная международная дисциплина, чемпионаты мира и Европы проводятся. При этом в любой фитнес-клуб можно прийти и увидеть там гребной тренажер. Открою небольшую истину для слушателей. Гребля (это не выдумки, а исследования ученых) задействует порядка 80% мышц всего тела. То есть гребное движение влияет в целом на весь организм, начиная с ног, заканчивая руками. Поэтому, если есть немного времени и желания привести свое тело в порядок, получить силовую нагрузку, все это можно сделать в рамках занятий на гребном тренажере.

АТАКА ПРОТИВ МИРОВОГО СПОРТА

- Как вы думаете, как долго продлится нынешняя изоляция российского спорта на международной арене?

- Ничего сверхъестественного не произойдет, в 2024 году мы увидим Олимпийские игры. В каком формате? Сложно сказать, но они, безусловно, должны пройти. И спортсмены Российской Федерации, скорее всего, там будут присутствовать. Почему? Мы понимаем, что в марте 2022 года была совершена атака против истин, идеологий, олимпийского и международного спорта в целом. В уставе любой международной спортивной организации, в том числе в Олимпийской хартии, сказано. что они работают для того, чтобы сохранить целостность спорта. С их точки зрения, в рамках проведения Олимпийских игр попытаются всему миру доказать, что они все делают, для того чтобы это получилось.

Они не будут оправдываться, они не будут говорить, что совершили беззаконие, атаку на олимпийские идеалы, но при этом сделают так, чтобы какое-то количество наших спортсменов поучаствовало в Олимпийских играх. И для них этого будет достаточно.

Меня сейчас другой вопрос мучает – нужно ли это нам? Должны ли мы идти на поводу, должны ли обращать внимание на эти, ну, не сказать, что подачки, но такое пренебрежительное общение? Я думаю, что в ближайшее время мы для себя - наши спортсмены, функционеры, руководители - должны на этот вопрос ответить.

Мы в рамках спортивной повестки (и несколько сессий было, в том числе, здесь, на ВЭФ) со спортивным сообществом обсуждали это. На следующий год по распоряжению правительства в стране запланированы три значимых международных мероприятия– «Фиджитал игры», Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. Мы не говорим, что мы создаем что-то в противовес, мы говорим, что мы обязаны создавать возможность нашим спортсменам соревноваться на высочайшем уровне. А тем более достаточно серьезная у нас история не только спортивная. Умения проводить крупные соревнования нам не занимать. Мы всему миру это уже доказали. Как получится с Олимпиадой, вопрос открытый. Я думаю, что мы сейчас находимся однозначно в выигрышной ситуации. Выигрышная ситуация подразумевается тем, что у нас есть выбор, а у наших партнеров международных выбора нет.

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