Новый образ Дальнего Востока обсудили на ВЭФе

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12 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) состоялась сессия «Новый образ Дальнего Востока». Участники обсудили, как меняются регионы Дальнего Востока, какие возможности есть для реализации. Модератором сессии выступила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Последние два года по поручению президента мы были сфокусированы на проработке стратегии развития каждого отдельного города. Работа по мастерпланированию идет для того, чтобы в такт шло социальное развитие и развитие экономики. У нас защищены 22 мастер-плана и мы переходим к этапу реализации – строительству объектов», – сказала заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов подвел итоги социологических исследований о Дальнем Востоке. По результатам опросов, около 78% россиян хотели бы посетить Дальний Восток. «На сегодняшний день туристический бренд Дальнего Востока преобладает в восприятии россиян. Хотя наши граждане и предприниматели понимают, что те программы, которые здесь есть, и ресурсно-сырьевая база являются привлекательными для инвесторов», – сказал Абрамов. Он обратил внимание, что определяющим фактором для россиян при рассмотрении вопроса переезда на Дальний Восток является развитие инфраструктуры.

Участники сессии отметили, что значимую роль в развитии регионов Дальнего Востока и привлечении туда новых жителей играют образование и предпринимательство. Проректор по учебной работе ДВФУ Елена Гаффорова заявила о важности включения студентов во время обучения в реальные проекты, которые реализуются в регионах. По ее словам, это поможет мотивировать выпускников продолжить свою карьеру на Дальнем Востоке.

Председатель правления банка «МСП» Иван Подберезняк рассказал о возможностях получения финансовой поддержки для бизнеса на Дальнем Востоке. Он сообщил, что один из приоритетных секторов, по которым сейчас можно получить льготное финансирование с точки зрения инвестиционных проектов, – это туризм, однако поддержку могут получить и проекты из других сфер, например, высокотехнологичные компании.