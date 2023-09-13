Шойгу приказал не брать в армию по контракту людей с 26 болезнями: Кто точно не подлежит мобилизации

Приказ Министра обороны Сергея Шойгу имеет номер 506 и подписан 7 августа этого года. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

На интернет-портале правовых актов опубликован любопытный приказ Министра обороны Сергея Шойгу. Он имеет номер 506. Документ был подписан 7 августа этого года и озаглавлен так: "Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время".

Знатоки военных законов наверняка скажут: почему именно сейчас появился этот приказ? Ведь аналогичный Перечень давно существует. Да, аналогичный, но не во всем. В нынешнем документе, кроме "старых" положений есть и новые. И тут просматривается явное ужесточение требований военного ведомства к "качеству" здоровья тех, кто захотел служить в Вооруженных силах по контракту (как тут не вспомнить уже давно живущее в войсках выражение "в армии больные не служат"!).

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Согласно приказу Шойгу, вступить в Вооруженные силы во все перечисленные выше периоды не смогут люди с ВИЧ, гепатитами B и C, всеми формами туберкулеза, сахарным диабетом первого типа, психическими расстройствами, инсультами, заболеваниями сердца и другими. (подробнее смотрите фото Приказа №506)

Но вот что еще любопытно: если в России наглухо закрывают людям с этими болезнями дорогу в армию, то на Украине наоборот - мобилизуют ограниченно годных и с ВИЧ, и с гепатитом, и с туберкулезом, и с диабетом, и с инсультами, и с психическими расстройствами. Вон в Сумской области признали годным к службе в ВСУ инвалида... без кисти руки. Но если до этого таких вот «случайно мобилизованных» спасала общественная огласка, то теперь все будет происходить вполне официально, по недавнему указу Зеленского.

Как горько шутят украинцы, "у нас скоро не только одноруких, но и одноглазых, и одноухих будут считать ограниченно годными к службе и загребать в окопы". С помощью тяжело больных солдат (и даже инвалидов!) Киев пытается заткнуть дыры в поредевших после бесполезных "мясных штурмов" пехотинцев.