Посол Казахстана в России посетил Восточный экономический форум во Владивостоке

Делегация Казахстана во главе с послом страны в Российской Федерации Дауреном Абаевым приняла участие в работе VIII Восточного экономического форума. Фото: Пресс-служба президента РФ

Делегация Казахстана во главе с послом страны в Российской Федерации Дауреном Абаевым приняла участие в работе VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. Незадолго до этого Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации встретился с советником президента России Антоном Кобяковым, возглавляющим оргкомитет форума. Комментируя встречу, Даурен Абаев сказал: «У нас много вопросов для обсуждения: газ, логистика, транспорт, энергетика».

В свою очередь помощник президента России подчеркнул, что российско-казахстанские отношения носят характер стратегического партнёрства и поступательно развиваются в духе добрососедства. «Укрепляются экономические связи и реализуются взаимовыгодные инновационные проекты. Мы видим перспективы сотрудничества двух стран в контексте реализации проекта транспортного коридора «Новый Шёлковый путь», – сказал Антон Кобяков. – Также считаем необходимым дальнейшее развитие транспортно-логистического взаимодействия в рамках интеграционного объединения ЕАЭС. Важную роль в работе над гармонизацией законодательств двух стран в этой сфере выполняет Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан».

В ходе встречи Кобяков и Абаев обсудили развитие торгово-экономических связей, участие представителей Казахстана в крупнейших деловых событиях России, затронули аспекты взаимодействия двух стран на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в нынешнем году пройдёт в Костанае. Участники переговоров отметили необходимость расширения взаимодействия России и Казахстана по природоохранной повестке, в частности, предпринять совместные усилия по сохранению редких видов птиц.

«Узловой транзитный хаб Евразии»

Ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ) служит площадкой для встреч политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций дальневосточных государств и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В нынешнем году форум получил название «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию», помимо представителей Казахстана в нём приняли участие делегации из Беларуси, Вьетнама, Индии, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.

В работе ВЭФ Республика Казахстан участвует с 2019 года. Форум стал для страны одной из приоритетных международных площадок в силу многих факторов. Одним из них является географическое положение. Казахстан расположен на пересечении крупных торговых путей из Восточной Азии в Европу и на Ближний Восток, из России – в страны Южной Азии. Кроме того, Казахстан обладает богатейшими природными ресурсами и активно ищет новые рынки сбыта для своей продукции, развивая интеграцию с Китаем, Южной Кореей и другими государствами региона.

Выступая в 2021 году на заседании VI Восточного экономического форума, президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил: «Казахстан как крупнейшая экономика Центральной Азии планирует усилить своё присутствие в данном регионе. Такой подход отражает суть отношений нашей страны с партнёрами в Азии». Приоритетным направлением является строительство эффективной транспортной инфраструктуры, учитывая потенциал и возможности Казахстана в развитии транзитных узлов, в том числе в контексте сопряжения национальных планов с деятельностью ЕАЭС и китайской глобальной инициативой «Пояс и Путь».

Президент Казахстана считает, что его страна должна усилить позиции в качестве узлового транзитного хаба Евразии и со временем стать полноценной транспортно-логистической державой, при этом доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП страны в течение ближайших трёх лет должна достичь 9%.

В нынешнем году одна из сессий форума получила название «ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира». Интерес к этой теме Казахстана очевиден, особенно с учётом тог, что эта страна-член ЕАЭС находится в списке из более чем 20 государств, выразивших желание присоединиться к БРИКС.

Казахстан – Якутия: десятикратный рост товарооборота

На полях форума во Владивостоке посол Казахстана в России Даурен Абаев встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым, который акцентировал внимание на совместной работе за счёт увеличения экспорта из Якутии в Казахстан топливно-энергетических товаров, ювелирных изделий, экологически чистых продуктов питания, а также импорта из Казахстана различного оборудования и продовольствия.

По словам министра внешнеэкономических связей российского региона Гавриила Кириллина, стороны также обсудили итоги визита главы Якутии в Казахстан в январе этого года, во время которого он провёл встречу с президентом Казахстана.

Министр отметил, что товарооборот между республиками стремительно растёт. «По итогам прошлого года товарооборот составил более 80 млн долларов США, это практически десятикратный рост по сравнению с допандемийным периодом. Мы готовы и дальше наращивать торговлю с Казахстаном», – добавил Гавриил Кириллин.

Помимо этого на встрече обсуждалась подготовка дней Якутии в Казахстане в 2024 году. А в настоящее время в Казахстане проходят Дни якутского кино и гастроли государственного цирка Якутии.

«Кроме того рассмотрели взаимодействие в научно-образовательной сфере – это обмен студентами и преподавателями. Казахская сторона заинтересована в том, чтобы направлять студентов в Россию, в том числе в наши учреждения – Северо-Восточный федеральный университет и Арктический государственный агротехнологический университет», – рассказал министр внешнеэкономических связей Якутии.

Казахстанские гости также осмотрели представленный на ВЭФ павильон Амурской области и обсудили перспективы сотрудничества с этим регионом России в торгово-экономической, аграрной и гуманитарной сферах. Достигнута договорённость об организации бизнес-миссий амурских предпринимателей для посещения Республики Казахстан.

Как отмечает казахстанский обозреватель, руководитель медиацентра Ассамблеи народа Казахстана в Астане Равиль Валеев, в целом интересы Республики Казахстан на ВЭФ и в Азиатско-Тихоокеанском регионе связаны с развитием экономических отношений, укреплением безопасности и стабильности, культурным обменом и туризмом. В настоящее время Казахстан стремится активно участвовать в развитии этого динамичного региона и сотрудничать с другими странами для достижения общих целей и интересов, чему может способствовать работа официальной делегации на полях форума во Владивостоке.