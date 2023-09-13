Герой спецоперации «Z» старший сержант Баев расчистил дорогу группе эвакуации

Начальник расчета старший сержант Николай Жаглин выполнял боевую задачу в составе подразделения противовоздушной обороны

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит» , - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

УНИЧТОЖИЛ РАКЕТОЙ ДРОНЫ КОРРЕКТИРОВЩИКОВ

Старший сержант Николай ЖАГЛИН

«Начальник расчета старший сержант Николай Жаглин выполнял боевую задачу в составе подразделения противовоздушной обороны по прикрытию объектов ВС РФ от средств воздушного нападения противника.

Противник атаковал позиции российских войск на данном рубеже обороны. Расчет старшего сержанта Жаглина попал под артиллерийский обстрел со стороны противника. В ходе обстрела одна из машин системы управления ПВО была выведена из строя. Рискуя жизнью, Николай бросился к поврежденной машине. Оценив повреждения, Жаглин быстро восстановил работу системы. Это позволило обнаружить беспилотные летательные аппараты боевиков, которые вели корректировку огня вражеской артиллерии. Беспилотники противника были уничтожены пуском ракет, в результате чего вражеская артиллерия лишилась возможности оперативно координировать применение своих сил. Противник, не добившись поставленных целей, отступил».

РАСЧИСТИЛ ДОРОГУ ГРУППЕ ЭВАКУАЦИИ

Старший сержант Олег БАЕВ

«Минометный расчет старшего сержанта Олега Баева оказывал артиллерийскую поддержку обороняющимся российским подразделениям в ходе наступления противника на заданном направлении.

Минометный расчет старшего сержанта Олега Баева оказывал артиллерийскую поддержку обороняющимся российским подразделениям в ходе наступления противника на заданном направлении

В ходе разведки с помощью беспилотника, российские военнослужащие выявили сосредоточение штурмовой группы противника, готовую перейти в наступление. Оперативно получив координаты, расчет Баева нанес огневой удар на позиции противника. Благодаря отлаженному взаимодействию с оператором БПЛА, расчет Олега оперативно корректировал огонь и в ходе огневого налета полностью уничтожил опорный пункт, на котором сосредотачивалась штурмовая группа противника, а также расчет автоматического гранатомета и пикап. Затем была выявлена позиция минометного расчета противника, который ввел огонь по группе эвакуации наших войск, координаты миномета были переданы расчету Баева. Оперативно произведя наводку, точным огнем минометный расчет противника был уничтожен, что позволило группе эвакуации продолжить доставлять раненых бойцов до медицинской группы. Благодаря опыту и навыкам старшего сержанта Олега Баева была сорвана попытка наступления противника, не допущено прорыва обороны российских войск, нанесены значительные потери украинским боевикам и спасены жизни раненых военнослужащих».