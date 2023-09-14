Лена Ленина собирается подать в суд за сексуальные домогательства

Теперь Лена к мужчинам-массажистам - ни ногой, только к дамам. Фото: соцсети.

Писательница Лена Ленина оказалась в неприятной ситуации, отдыхая в пятизвездочном отеле в Швейцарии. Во время сеанса массажа она подверглась сексуальным домогательствам со стороны массажиста. Ленина крайне возмущена и не намерена оставлять эту ситуацию безнаказанной. Писательница заявила, что собирается подать на служащего отеля в суд.

По словам Лениной, во время массажа мужчина неоднократно и очевидно задевал ее самые интимные места.

«Сначала мне показалось, что он случайно меня задел внизу живота. И я подумала, что мне мерещится. Затем это повторилось. Но мне не верилось, что это возможно в столь приличном месте. Я часто делаю массажи в СПА крутых отелей, считая, что за такие большие деньги, а стоит это раза в три дороже, чем в массажных салонах, я получу максимальное качество и профессионализм. И когда массажист продолжил и в третий раз меня уже очевидно задел, где нельзя, сомнения пропали. Я извинилась и, сославшись на внезапную головную боль, ушла переодеваться», - рассказала Ленина «КП».

Лена негодует, ведь она не давала ни малейшего повода для таких развратных действий. По ее словам, персонал в дорогих отелях всегда крайне вежлив и не позволяет себе лишнего. Хотя исключения, конечно, случаются.

«Может, некоторые молодые парни, массажисты дорогих заведений, и промышляют дополнительным заработком интимного характера или их некоторые клиентки принуждают к этому, слышала я всякое, но мне было крайне неприятно. Тот случай, когда виноват он, а стыдно мне», - говорит писательница.

Доказать непристойное поведение сотрудника СПА Лениной в суде будет нелегко, поскольку в массажных кабинетах запрещена видеосьемка. Да и администрация отеля может решить, что у них вымогают деньги. Тем не менее, Лена не намерена прощать обидчика и хочет наказать его по закону. Писательница уже посоветовалась со своим адвокатом и готовит документы для суда.