Киркоров рассказал, какая «крыса» подтолкнула его к пластике

Киркоров вспомнил, какой случай заставил его сделать пластику. Фото: соцсети.

Филипп Киркоров полгода назад сделал пластическую операцию, после которой он радикально изменился. 56-летний певец перенес липосакцию и похудел вдвое. Кроме того, пластический хирург сделал ему подтяжку лица и сформировал кубики на прессе. В шоу «Малахов» Филипп рассказал, что решил заняться своим телом после того, как в Сети опубликовали его неудачные пляжные кадры.

Несколько лет назад в соцсетях появилось видео, запечатлевшее Киркорова на пляже в Дубае. Кто-то из отдыхающих тайком снял Филиппа и выложил ролик в соцсетях. Киркоров пришел в ужас, поскольку он выглядел крайне неэстетично: лишний вес, большой живот. Из-за этих кадров у Киркорова возникли комплексы, и долгое время он не мог раздеться на пляже. Однако, по словам певца, этот случай пошел ему на пользу и подтолкнул к пластике.

«Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять», - объяснил Филипп.

Киркоров признался, что только после пластической операции смог себе позволить раздеться и позагорать на пляже.

«В один прекрасный момент посмотрел на себя и понял - мне 56 лет. А вокруг молодежь, надо соответствовать. Понял, что надо снова полюбить себя, чтобы кайфовать. Я этим летом в первый раз за долгое время ходил на пляж загорать. Все смотрели на меня, я кайфовал», - рассказал Киркоров в интервью Ксении Собчак.

Пластику Киркорову делал хирург Тимур Хайдаров, недавно угодивший в громкий скандал. Сразу несколько звезд, в том числе певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в непрофессионализме. Филипп готов защищать своего доктора, ведь, по его словам, Тимур подарил ему не только новое тело, но и новую жизнь. Сделав липосакцию, Киркоров вернул уверенность в себе, у него начался новый виток в творчестве. Филипп говорит, что он готов к новым преображениям. Сейчас Хайдаров удаляет ему лазером старые шрамы на ногах, которые артист заработал, ударившись о мониторы на сцене.