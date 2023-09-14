Слово «путь» Сунгоркин исправлял на «колею», а из «проблемы» делал «тему»

Александр Гамов и Владимир Сунгоркин

До того, как стать «интервьюером» Владимира Сунгоркина, я просто помогал знакомым коллегам из других СМИ («Литературной газеты», телеканала Россия 1 и т.д.)«поймать и уговорить» Владимира Николаевича.

Потому что он все время был занят и недосягаем.

Меня мой главред почему-то «слушался» и «тратил» час-полтора, по его словам, «на разглагольствования».

А примерно с 2015-го я и сам стал использовать свой любимый жанр для раскрытия «образа Сунгоркина».

Скажу честно - для меня это была «сущая мука».

Потому что… (это я так считаю) давать интервью (по крайней мере, мне) он не очень умел.

Я привык как? Садишься напротив собеседника, включаешь диктофон и… стараешься его «разговорить».

Сунгоркин так не привык. Когда мы закрывались с Володей в его кабинете и он едва только начинал отвечать на мои вопросы - тут же вскакивал: «Гамыч, а ну выключи диктофон!» Ходил по кабинету, жевал яблоки, которые у него всегда стояли в вазе, а заодно - и ответы…

И - моего Володю уносило далеко-далеко от темы разговора.

А на вопрос потом - как же мне теперь жить дальше, отвечал: «Да сам что-нибудь придумаешь».

Потом мы вместе с Любовью Моисеевой (Любовь Гамова) обрабатывали стенограммы, что-то убавляли, что-то добавляли «от себя»… И он, визируя текст, меня похваливал: «А что? Ничего!». Это была очень высокая оценка.

Только один раз сказал: «Сунгоркин у тебя какой-то скучноватый».

Кстати, «справиться» с главным редактором мне очень помог главный же редактор Радио «Комсомольская Правда» Андрей Горбунов. Проведав как-то о моих опытах с ВНС, он предложил проводить их не у него в кабинете, а в студии для записи.

Володя стал дисциплинированнее - его в этом случае во время беседы редко уносило то на БАМ, то в Приморье…

Таких интервью всего было семь. Но я - в дебрях интернета - нашёл только пять. Одно из них - вот по этой ссылке. ( https://www.kp.ru/daily/26726/3753703/ ) - пожалуйста - я готовил для специального журнала «КП» к ВЭФу и мой главред назвал его «сносным».

Ещё была у меня такая трудность - визировал он свои беседы долго. Иногда - неделю, две. Правил - придирчиво. (см. фото.)

К примеру, слово «путь» Сунгоркин зачем-то исправлял на «колею», а из «проблемы» делал «тему».

Это меняло смысл. Говорю ему об этом, а он: «Отстань!»

И еще одна лишь моя «жалоба на Сунгоркина»: большого (очень!) труда составляло вытребовать у него архивное фото.

Например, знаменитый снимок - «Сунгоркин на БАМе» (см. фото), который я добыл с большим трудом, он снимал с моих интервью раз пять!

И даже ворчал на меня: «Откуда ты знаешь Веру Лукошину?»

Владимир Сунгоркин и Вера Лукошина в агитпоезде "Комсомольская правда" Фото: Личный Архив

… А, вообще, если говорить «по чесноку», «сунгоркинские опыты» помогали «лучшему интервьюеру Гамову» (как меня порой называют) «тщательнее» работать и с другими моими Героями.

… И сейчас помогают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Человек, точно непохожий ни на кого другого

Друзья, коллеги и близкие собрали воспоминания о Владимире Николаевиче Сунгоркине - легендарном главном редакторе "Комсомольской правды" (подробности)