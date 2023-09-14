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Общество13 сентября 2023 22:00

Последний проект Владимира Сунгоркина

Год назад ушел из жизни легендарный главный редактор «Комсомольской правды»
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
Экспедиция по арсеньевским местам. Одно из последних фото...

Экспедиция по арсеньевским местам. Одно из последних фото...

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Сентябрь 2022 года разделил жизнь всех журналистов «КП» на до и после. Рано утром 14 сентября пришла скорбная весть, что с нами больше нет Владимира Николаевича Сунгоркина.

В эту новость не верили, не хотели верить. Этого просто не могло быть. Сильный и активный во всех смыслах человек, не дававший дремать ни конкурентам, ни сотрудникам, - казалось, он никогда не устает, а следовательно, будет вечным. Как никто не сомневался, что солнце взойдет завтра, так никто не сомневался, что завтра на работе появится Шеф и кого-то поругает, кого-то похвалит, кого-то поправит. Его уважали, его боялись, его любили.

По следам русских первопроходцев

Загадкой было, как при таком безумном темпе он умудряется успевать делать все: контролировать бизнес как генеральный директор, направлять творческий процесс как главный редактор, вычитывать и править тексты, встречаться с ВИПами, читать, ходить в театры, заниматься с детьми, собирать грибы... Ну и, конечно, путешествовать. Поездки по Дальнему Востоку были его страстью. Но не туризм в чистом виде. Это были настоящие путешествия по примеру русских первопроходцев. В итоге снимались фильмы, велись научные исследования для Русского географического общества, выходили книги...

Последним проектом Владимира Николаевича была именно книга. Он давно мечтал переиздать повесть своего любимого писателя и путешественника Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» и увлек этой идеей губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Все, что издавалось ранее - в дореволюционные, советские, новые российские времена, - страдало двумя недостатками: мелкий шрифт и минимум иллюстраций. А Сунгоркин мечтал вернуть интерес молодежи к Арсеньеву и Дерсу. Издать историю их странствий, как приключенческий роман: с картами, документами, фотографиями самого Владимира Клавдиевича и современными снимками мест, по которым он проходил. И максимально дать фото растений, птиц, животных, которые описаны в повести, - получался настоящий учебник, но не скучный школьный, выстраданный кабинетным сухарем профессором, а увлекательный, словно написанный самой природой.

Конец пути

Экспедиция в сентябре 2022 года - автопробег по арсеньевским местам - затевалась, чтобы, с одной стороны, отметить 150-летие Арсеньева, а с другой - собрать современный визуальный материал для будущего тома. Маршрут пролегал по территории, где в начале ХХ века прошли Владимир Клавдиевич и его проводник. Посмотреть исторические места, запечатлеть, сравнить, что изменилось, - такую ставил задачу Главный редактор. И задача была выполнена...

«В дороге мы слушали аудиокнигу Владимира Арсеньева «Дерсу Узала», - вспоминает друг, журналист, фотограф и путешественник Леонид Захаров. - Ее он с детства знал чуть не наизусть, но одно дело - просто так ее слушать, а совсем другое - когда едешь по тем самым местам, которые в книге описаны.

В последний день экспедиции, побывав везде, где запланировали, мы двигались в сторону Хабаровска. Прослушали последнюю главу книги - называется «Смерть Дерсу Узала».

- Ну все, - сказал Володя, - вот и закончилась книга.

Дальше ехали молча, любовались роскошной приморской осенью: яркое солнце, синее небо, золотые сопки. А потом Володя говорит:

- Так, ребята, ищем красивое место, там остановимся, пообедаем.

Это были его последние слова. Минут через пять Дима Ушаков (другой друг и товарищ по сплавам. - Ред.) заметил, что Володя как-то странно замер в кресле.

Остановили машину, вынесли его на воздух. Долго делали искусственное дыхание, непрямой массаж сердца - полчаса, наверное, если не больше. Врачи потом сказали, что это было бесполезно, он был уже мертв. Но мы-то этого не знали. Да и что значит: Сунгоркин - и вдруг мертв? До последнего верили, что он вот-вот откроет глаза, оглядится и спросит:

- Ребята, что это было?

Не спросил. Он и правда умер. Мгновенно, тихо, в любимом Приморье, завершив свою последнюю экспедицию...»

Дело жизни

Через несколько недель после похорон, когда оправились от первого шока, среди многих вставших вопросов был и вопрос про дальнейшую судьбу книги «Дерсу Узала».

Было принято решение завершить проект и посвятить его памяти Владимира Николаевича. Делали книгу точно по его завету: удобный шрифт, много иллюстраций и красоты... Проблем было немало, но они чудесным образом разрешались - словно Шеф продолжал помогать нам.

За несколько дней до годовщины гибели Владимира Николаевича свежие, только что отпечатанные экземпляры книги Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» привезли в редакцию...

Это издание повести станет самым красивым за 100 лет.

Это издание повести станет самым красивым за 100 лет.

Кроме книги, мы продолжаем и все его другие проекты - исправно выходит ежедневная и еженедельная «Комсомолка» (по признанию старших коллег - «качество такое же, как при Сунгоркине»), ежедневная аудитория Радио «КП» за год выросла на миллион (до 2,3 млн), а сама радиостанция вошла в тройку самых цитируемых в России, популярность сайта поднялась с 51 миллиона посетителей в месяц до почти 80.

Дело Владимира Николаевича живет.

Значит, живет и он.

ПАМЯТЬ

Улица, корабль...

«Владимир Сунгоркин» работает в порту Владивостока. Фото: Пресс-служба Тихоокеанской инвестиционной группы «ТИГР»

«Владимир Сунгоркин» работает в порту Владивостока. Фото: Пресс-служба Тихоокеанской инвестиционной группы «ТИГР»

Память одного из лучших журналистов страны увековечили на Дальнем Востоке

Горе, постигшее «Комсомолку», разделили и помогли пережить наши многочисленные друзья. Особенно - на Дальнем Востоке, откуда родом Владимир Николаевич. Они же помогли увековечить память нашего Главного редактора. Так, в Хабаровске появилась улица Сунгоркина, а во Владивостоке - мощный буксир-спасатель, носящий его имя. Кроме того, в Дальневосточном университете, где учился будущий мэтр с 1971 по 1976 год, открыли мемориальную доску с его словами: «Любой студент может претендовать на маршальский жезл в журналистике. Все зависит только от вас».

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