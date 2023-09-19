Вкус востока, красота истории: Почему Узбекистан становится все популярнее у туристов

Аромат плова, послевкусие тающей во рту белоснежной конфеты-парварда, голубые купола мечетей на фоне ультрамаринового неба, приятное ощущение солнечного тепла на коже и постоянное желание улыбаться - в ответ местным жителям, которые с искренней улыбкой встречают гостей Узбекистана в аэропорту, гостиницах, на базарах и улицах древних городов.

Главное, что запоминается после путешествия, в Узбекистан, - яркие эмоции, краски и вкусы. И это, пожалуй, один из основных козырей центральноазиатской страны на мировом туристическом рынке. Не зря же современный туризм называют «экономикой впечатлений»! И Узбекистан на туристической карте мира с каждым годом становится все заметнее.

Страна активно развивает сферу туризма с 2019 года, когда президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым был подписан Указ «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма».

Страна участвует в крупнейших отраслевых международных выставках - в Лондоне, Мадриде и Берлине. На выставке FITUR-2023 в Мадриде стенд Узбекистана посетил генсек Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили и отметил стремительное развитие туристического потенциала.

А осенью 2023 года столицей мирового туризма станет Самарканд с 16 по 20 октября город с многовековой историей примет генеральную ассамблею UNWTO.

У российских туристов путешествия в Узбекистан становятся все популярнее, и об этом красноречиво говорят цифры: в прошлом году на родине Тамерлана провели отпуск 567 тысяч россиян - это втрое больше, чем в 2021 году. А в этом году в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве ждут уже миллион гостей из РФ.

«КП» перечисляет 7 главных причин растущей популярности Узбекистана.

1. Удобные прямые рейсы

Между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Сочи и городами Узбекистана рейсы выполняют несколько авиакомпаний, в том числе национальные перевозчики двух государств «Uzbekistan Airways» и «Аэрофлот». На онлайн-табло столичного аэропорта «Шереметьево» в первом полугодии 2023 года вылетов в Узбекистан стало почти вдвое (на 95%) больше, чем год назад! Время полёта из Москвы - около 4 часов.

Прямые рейсы из России есть не только в Ташкент, но и в Самарканд, Бухару, Фергану и Ургенч. Что очень удобно для путешественников. Можно прилететь, например, в Ташкент, провести пару дней в столице, потом сесть на скоростной поезд до Самарканда, погрузиться в атмосферу восточной сказки, - и улететь домой из современного аэропорта Самарканда (новая международная воздушная гавань открыта в 2022 году).

Узбекистан также - международный авиационный хаб, соединённый прямыми рейсами с странами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Европы,

2. Нет виз и других ограничений

Гражданам России виза для поездки в Узбекистан не нужна, все ковидные ограничения также сняты. В путешествии не будет языкового барьера.

3. Кухня и вино

Узбекский плов - не просто очень вкусное блюдо, а настоящая национальная гордость и историческое достояние! Причем официально: узбекский плов включён в Список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. А какой здесь хлеб и лепёшки, какая халва, баранина, шурпа, самса, лагман, фрукты! За настоящим вкусом узбекской кухни можно отправиться в кафе, а ещё лучше - на базар, чтобы вместе со вкусами и ароматами ощутить и местный колорит. В Самарканде рекомендуют Сиабский базар, в Ташкенте - Чорсу.

Вина Узбекистана пока не столь известны, как узбекская кухня - но зато становятся настоящим открытием для туристов. Не случайно Узбекистан был представлен на I Форуме винного туризма, состоявшемся в мае в Абрау-Дюрсо и собравшем более 400 профессионалов из разных стран. Директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) в Узбекистане Сергей Данилов рассказал об истории виноделия в стране, автохтонных сортах винограда, экскурсиях, а также о связи винного туризма с гастрономическим.

4. История

Древнейшим городам Узбекистана - Самарканду, Хиве, Шахрисабзу, Андижану, Бухаре, Ташкенту - более двух тысяч лет.

Самые востребованные экскурсионные маршруты, по данным Ассоциации туроператоров России, - на неделю, с посещением Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента. Эксперты считают, что путешественники пока недооценивают Хорезм. Все чаще туристы выбирают поездки в два города, Самарканд и Бухару, чтобы познакомиться с ними более детально.

В Самарканде, например, можно часами любоваться площадью Регистан, чей архитектурный ансамбль с медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В обязательной программе каждого туриста также древняя усыпальница Тимуридов Гур-Эмир, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби Ханум, красоту которой сравнивают со звёздным небом.

В Ташкенте на площади Хаст-Имам сохранились две мечети, два медресе и усыпальница Хазрати Имам. Здесь же можно увидеть древнейший в мире рукописный Коран 640 года. И это только самое начало списка достопримечательностей, красот и шедевров, которые стоит посетить в исторических городах Узбекистана.

5. Шёлк и мастера-ремесленники

Узбекистан много веков был частью Великого Шелкового пути. Шелк и сейчас - предмет гордости местных мастеров и лучший сувенир. Можно купить как традиционный платок или халат, так и современное дизайнерское платье из натурального шелка (например, в самаркандском центре ремесленников в караван-сарае XIX века). Или снять на видео процесс производством шелковой бумаги по древним технологиям в деревне мастеров Конигиль.

6. Гостеприимство и современный сервис

Традиционное, искреннее восточное гостеприимство в Узбекистане сочетается с современным сервисом. В Ташкенте гостей принимают отели таких международных сетей, как Hyatt, Hilton, Wyndham, Radisson, Marriott, Lotte.

В Самарканде недавно открылся новый «Silk Road Samarkand», который называют уникальным для всей Центральной Азии. На курорте - несколько отелей уровня 4-5* на 1200 номеров, эко-деревня, историко-этнографический парк «Вечный город», рестораны, СПА и конгресс-центр.

7. Круглый год

Высокий сезон для Узбекистана - не лето, как на пляжных курортах, а весна и осень. Чаще всего туристы приезжают в апреле-мае и сентябре-октябре, чтобы провести отпуск в приятном тепле.

При этом Узбекистан может стать отличным вариантом для зимнего отдыха - в стране активно развивается горнолыжный туризм. Рядом с Ташкентом, например, расположена три горнолыжных курортах: Чимган, Амирсой и Бельдерсай. Трассы есть разной сложности, от зелёных до чёрных, а сезон катания - с декабря до марта.