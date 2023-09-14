Сообщение о порче бюллетеня во время выборов в Мариуполе оказалось фейком

Сообщение об испорченном бюллетене оказалось фейком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личных соцсетях выложил фото, сообщив, что во время выборов был испорчен бюллетень. И на нем была проставлена надпись "Слуга народу". Однако же снимок на самом деле оказался неправдой.

"Комсомолка" разобралась в этой ситуации в рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации.

Но все-таки этот фотоснимок выдал себя сам. Для этого нужно было внимательно присмотреться к деталям, которые доступны при хорошем рассмотрении. Наверху документа стоит надпись "для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Мариуполя". Однако же в Мариуполе выборы в 2023 году проходили в Городской совет.

Кроме того, можно прекрасно заметить, как на месте слова "Мариуполя" видны пиксели после вставки из фоторедактора.

Далее - дата голосования в документе 19 сентября 2023 года. В России голосование в этот день не проходило, тем более это дата "из будущего".

Ну и наконец самое главное - фото бюллетеня взято из социальных сетей общественного деятеля Эммы Райман из Санкт-Петербурга, которое было опубликовано 17 сентября 2021 года. Тени, которые видны в исходном бюллетене в соцсетях в 2023 году, полностью совпадают с теми, что были выложены в 2021 году. После чего, можно предположить, было просто сделано несколько манипуляций в фоторедакторе.

Так что выходит, что сообщение о том, что во время выборов, проходивших в Мариуполе, был испорчен бюллетень, и на нем написано было «Слуга народу», полностью является фейковым.