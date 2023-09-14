Роман Капинос, ФСК Регион: «Мы строим, чтобы покупали с удовольствием»

Комфортное жилье – один из главных атрибутов качественной жизни. Объемы строительства многоквартирных домов на Дальнем Востоке растут. Спрос на недвижимость есть. Какими характеристиками сейчас должно обладать качественное жилье? Сколько оно стоит? И стоит ли сейчас инвестировать в квадратные метры? Об этом в студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2023 рассказал Роман Капинос, первый заместитель генерального директора компании ФСК Регион.

«ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНА КВАРТИРОГРАФИЯ»

- Чем для вас привлекателен Дальний Восток?

- Регион развивающийся. К нему последние несколько лет приковано внимание всей страны. Экономика очень хорошо работает. Особенно это видно в части логистики. Строятся пограничные переходы, инфраструктура, порты, рабочие места новые создаются, увеличивается сектор малого и среднего бизнеса, крупный бизнес пришел. Все это требует новых подходов к жилью.

- Вы начали с Владивостока. Какие у вас здесь проекты?

- У нас сейчас здесь два проекта. Один мы уже запустили в продажу – «Флагман». Он назван так не случайно, потому что находится на улице адмирала Горшкова. Это известнейший флотоводец. Он был командующим флотом, в честь него мы и назвали наш комплекс. Проект комфорт-класса. Семь башен. Это проект, который очень тщательно выверялся нами с точки зрения квартирографии, ветровых нагрузок, а также с точки зрения прилегающей территории.

- А можете пояснить, что такое квартирография?

- Это, грубо говоря, дизайн квартиры. Ты должен в маленький метраж вписать максимальное количество атрибутов, которые будут создавать комфорт для жителей. Например, даже маленькая квартира в 50 метров у нас с двумя санузлами, что позволяет удовлетворить потребности семьи: муж, жена и ребенок. Далее - гардеробные шкафы, если их недостаточно, то мы предусмотрели наличие кладовых. Также паркинг, что особенно важно для жителей Владивостока. Сейчас мы заканчиваем дизайн прилегающей территории.

«ТАКОГО УРОВНЯ ЖИЛЬЕ ЗДЕСЬ ЕЩЕ НИКТО НЕ СТРОИЛ»

- А второй проект?

- Второй проект находится в районе Голубиной Пади, центр города. Очень интересное место. Это жилье бизнес-класса, близкое к элитному. Название сейчас на стадии разработки. Мы сделаем увеличенные потолки, прилегающую территорию, которая отвечает потребностям всех групп жителей. Сделаем ровные дворы, которые будут на одном уровне с входными группами. У нас не будет никаких ступенек по участку, все плавно. При этом будет разновысотно, очень интересно с точки зрения рельефа. Скорее всего, это будут башни с террасированием, с потрясающим видом. И мы рассчитываем, что это вызовет большой интерес.

- Почему так считаете?

- Потому что такого уровня жилье здесь еще никто не строил. Наша фишка - мы строим, чтобы покупали с удовольствием. Мы исследуем интересы жителей, вытачиваем продукт, который рассчитан на разные категории граждан. К примеру, очень важны размеры квартир бизнес-класса. Они будут большего метража. Высота потолков, высота окон – тоже очень важно. Видовые характеристики. Мы работаем над тем, чтобы башни были максимально развернуты по сторонам света, чтобы максимальное количество квартир имело вид на океан.

- А в чем разница между комфорт- и бизнес-классом?

- Локация – это первая тема. Вторая важная штука – потребители комфорта и потребители бизнес-класса, по сути, одни и те же люди, но потребители бизнес-класса гораздо более требовательные. Потому что это следующий класс покупателей, у которых, возможно, уже была квартира класса комфорт, а теперь хотят перебраться в бизнес. И в комфорте, и бизнесе у нас всегда СКУД – система контроля управления доступом. Всегда карточки, камеры. Это даже не обсуждается. Безопасность очень важна. Любой ребенок, любая бабушка сразу же находятся. Но смысл бизнес-класса в том, что ты, покупая квартиру в этом сегменте, хочешь получить особые фишки.

«ЛЮДИ В БИЗНЕС-КЛАССЕ ХОТЯТ ДОРОГО, НО СКРОМНО»

- Какие?

- Например, в озеленении. Мы инвестируем в крупномеры – сразу сажаем крупные деревья. Мы инвестируем в дизайн МАФов – малых архитектурных форм для детей. В бизнес-классе повышенные требования во всем. Дизайн входных групп. У тебя должен быть обязательно единый код, который будет прослеживаться во всех входных группах. И должна быть единая логика дизайна. У каждого ЖК бизнес-класса должна быть своя философия. Это не просто красивая отделка, она должна быть со смыслом. И она не должна надоедать. Какие-то очень яркие акценты в бизнес-классе люди не будут покупать. Люди в бизнес-классе хотят дорого, но скромно. Это сейчас основной тренд. Нет кричащих деталей, могут быть отдельные акценты. Террасы – сейчас очень популярны в Москве. Наш потенциальный покупатель во Владивостоке их тоже распробует. Думаю, террасы будут пользоваться огромным спросом.

- А холодно не будет на них?

- Нет. Владивосток не такой холодный, как Москва. Но даже в Москве террасы покупают достаточно много, это дорогие квартиры. И это очень приятно. Восемь месяцев в году, даже одевшись, ты можешь выпить чашку кофе или чего покрепче на собственной террасе с видом. Разве это не прекрасно?!

- Какие особенности есть при строительстве здесь, во Владивостоке?

- Ветровые нагрузки – основная тема. Холмистость – это хорошо, интересно. Ты можешь сделать интересный рельеф придомовой территории. Плюс на холме нет проблемы строить. С точки зрения паркинга ты можешь сделать обвалованный паркинг, который одним концом упирается в холм. Это интереснее, чем строить на плоскости. Чуть сложнее, но получается гораздо вкуснее.

«МЫ ДАЕМ ПРОДУКТ ТОГО ЖЕ КАЧЕСТВА, ЧТО И В МОСКВЕ»

- Еще какие-нибудь проекты на Дальнем Востоке уже начали реализовывать?

- Мы смотрим несколько площадок. Пока не буду раскрывать. По моим оценкам, к середине 2024 года мы еще в два города выйдем с проектами на Дальнем Востоке. Стратегия компании – не наполнить рынок огромным объемом жилья, а создать именно качественный продукт. Мы хотим, чтобы люди, когда покупают квартиру от ФСК Регион, понимали, за что они платят, оценили качество, с которым мы строим. Группа компаний ФСК известна высоким качеством жилья, уже несколько лет занимает первое место по уверенности потребителя при покупке наших объектов. Это очень важный показатель. И мы делаем, в том числе, достаточно глубокие исследования относительно того, что нравится или не нравится при покупке квартиры, над чем можно поработать.

- Есть на Дальнем Востоке спрос на жилье такого уровня?

- Конечно. Еще несколько лет было распространено мнение о том, что в Москве надо строить дорогое жилье, а в регионах – жилье подешевле. Мы категорически с этим не согласны. Мы даем продукт того же качества, что и в Москве. И они обладают большим потенциалом к его приобретению. Очень многие люди хотят поменять существующее место жительства, обрести новых соседей, новую среду обитания. Мы попробуем с этим помочь.

- Как вы оцениваете эффект дальневосточной ипотеки с точки зрения спроса?

- Очень важный инструмент стимулирования спроса. У нас продажи во «Флагмане» выглядят примерно следующим образом: 30% - дальневосточная ипотека, 30% - семейная ипотека, 30% - льготная ипотека. Хотелось бы, чтобы эти инструменты оставались, чтобы они не прекращали свое действие. Даже, возможно, расширились.

ВСЕ УСТАРЕЕТ, КРОМЕ КАЧЕСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

- Цены на недвижимость – какова по ним динамика? Сколько стоит квадратный метр во Владивостоке?

- Цены на недвижимость подрастают. Они идут с неким лагом по инфляционной спирали. Спираль закручивается, цены на недвижимость чуть-чуть отстают. В целом цены за последний год выросли процентов на 15 - 17. Мы продаем наши квартиры в среднем по 165 тысяч рублей за квадратный метр.

- Что касается покупки недвижимости, насколько это сейчас выгодно? И если для себя, и если для инвестиций…

- Если для жизни, то это защитный актив. Все устареет, кроме качественной недвижимости. Вершиной человеческого самопозиционирования является собственный дом или собственная квартира. Да, есть новое поколение покупателей, которые хотят все шерить (от англ. share – «делить». – Ред.), не иметь ничего в собственности. Но наше убеждение в том, что это пройдет с возрастом, им захочется заземлиться и получить собственное жилье. А квартира – это инвестиции для себя, которые в любом случае не пропадут. С точки зрения роста, если взять период с 2000 года, то стоимость недвижимости напрямую коррелирует с курсом доллара. В рублях цена выросла достаточно существенно. А в долларах - примерно на том же уровне осталась. Так что жилье точно сбережет деньги от инфляции. Но нужно угадать именно с качественным жильем. Если ты купил в правильном месте, ты всегда можешь это дорого продать или выгодно сдать в аренду. Это важно. Потому что в строительстве все очень быстро меняется. И потребитель, мы это видим по московским проектам, очень быстро привыкает к хорошему и увеличивает свои требования.

- А другие финансовые инструменты? На недвижимость не у всех хватит денег…

- Если резюмировать и давать совет по инвестициям, то я бы разделил сбережения. Часть денег обязательно припарковал бы в хорошую недвижимость. Это гарантированно защитит деньги от инфляции и от падения доходов. Часть денег положил бы на банковский депозит на короткий срок под высокие ставки. А третью часть разместил бы в ценные бумаги – акции крупных российских компаний и гособлигации.

СПРАВКА «КП»

Восьмой Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является официальным информационным партнером ВЭФ-2023.