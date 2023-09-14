Как можно было так себя запустить: Настя Ивлеева похудела на 14 кг

Блогер Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов Фото: СОЦСЕТИ

Настя Ивлеева — девушка без комплексов. В своем личном блоге Настя рассказала, что с апреля похудела аж на 14 килограммов! И в доказательство опубликовала фото до и после. А чтобы поклонники не подумали, что новоиспеченная актриса балуется фотошопом, блогер выложила снимки без прикрас с разных съемок.

Фото: СОЦСЕТИ

По фотографиям видно, что еще весной 32-летняя Ивлеева была очень сочной девушкой. Не то, что сейчас — осиная талия, подкаченные стройные ноги и никакого второго подбородка. При этом блогер не травила себя голодом и не сидела на диетах. Похудеть Насте помогла работа, а именно съемки в кино. Напомним, что этим летом она снялась сразу в двух проектах — фильме «Мальвина» (главная роль) и сериале «Министерство всего хорошего».

Еще в начале года Настя была очень сочной девушкой. Фото: СОЦСЕТИ

По словам звезды, «разница в 14 кг» ею была обнаружена случайно. И когда она увидела свои апрельские фотографии, то сама была шокирована.

Фото: СОЦСЕТИ

«Да, весной я нехило разожралась и, славу богу, с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму :)) — 14 кг. Лицо тоже вышло из сумрака… Ура! Кстати, всерьез думаю над (.)(.), чтоб найти их уже наконец со всей страной и никогда не терять. Любопытно, а как вообще можно было так себя запустить… А с другой стороны, мы же люди, живые организмы. Грустим-жрем, страдаем-пьем! И никто не застрахован от печали. Короче говоря, с кем не бывает», — написала в своем блоге Ивлеева.