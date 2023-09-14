Пожар на газопроводе в Саратовской области спровоцировал слухи об истощении ресурсов

Пожар на газопроводе быстро ликвидировали. Фото: Юрий Юрин

В Саратовской области из-за разгерметизации газопровода возник пожар. Его быстро ликвидировали. Но фейкометы воспользовались ситуацией и запустили в соцсети информацию о том, что теперь россиянам рекомендуется срочно запасаться газом, так как в скором времени он закончится.

«Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, получила официальные комментарии. Они полностью опровергают распространяемые опасения.

Пожар заметили утром, 14 сентября. ЧП произошло в Гагаринском районе. Там произошла разгерметизация на подземном газопроводе и возгорание. В газовой компании, МЧС оперативно дали комментарии о том, что пострадавших нет, угрозы жизни населению тоже.

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на место выехал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин:

- Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади 2 га. Пострадавших нет. Газоснабжение не предназначено для потребления населения, - прокомментировал он.

В газовой компании также сообщили, что топливо в газопроводе не предназначалось для населения. А значит, и рисков того, что газ может закончится — нет.

В пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Саратов» уточнили, что газоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.

- Специалисты приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия, - заявили в компании.

На основе комментариев можно сделать вывод, что распространяемые сообщения не соответствуют действительности. Их задача посеять панику среди населения.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.