Из Армении всё чаще звучат выпады в сторону России: кто разжигает новый конфликт в Закавказье

Глава Армении Пашинян заявил, что на Россию Армения больше не может полагаться как на союзника Фото: REUTERS

Из Еревана в последнее время звучат вещи, неприятные для Москвы. То руководство Армении говорит о ненужности ОДКБ и отзывает своего представителя. То рассуждают, что и решения Международного уголовного суда для них – могут быть законными. А тои вовсе, устами своего премьера, сообщают, что русские не выполнили свой союзнический долг по отношению к этого гордой закавказской республике, не защитили ее.

На «Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Главою центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

- Глава Армении Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что на Россию Армения больше не может полагаться как на союзника – в плане обеспечения ее безопасности. И вот уже учения проводят с американцами в Закавказье. Может, стоило ли нам вписаться, когда началась заваруха в Карабахе в 2020-м?

- Я был погружен в эти переговоры и участвовал в трехсторонней встрече Россия-Армений-Азербайджан. Изнутри видел 11 первых встреч. Ощущал, как шли к договоренностям. Это было в развитии встречи трех президентов, оказавших развитие на все последующие события. И на приостановку конфликта. Это к утверждениям армянского лидера, что Россия их не спасает. Так ведь еще и Баку для нас тоже важный союзник, в том числе по логистике. Наша задача не «вписываться» в конфликты, а останавливать их. Что и произошло. Нет диалога – нет решения конфликта.

- Спорных вопросов было много?

- Очень. Немало азербайджанских территорий были заняты армянами после первых фаз конфликта. И других проблем хватало.

- Прошло три года, и вот мы слышим антироссийские заявления от главы страны-члена ОДКБ.

- В регионе тяжелейший клубок из шести стран, которые имеют те или иные претензии друг к другу. Речь не только о взаимных упреках Еревана и Баку. Есть вопросы и у их соседей, Тбилиси, Анкары, Тегерана, ну и Москвы. А поскольку многие претензии обоснованы, то без тех или иных уступок не обойтись. Армянская сторона в какой-то период от переговоров отказывалась, из-за чего во многом и произошел вооруженный конфликт.

Андрей Клинцевич Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Остановленный с помощью России?

- Да. Потом были созданы две трехсторонние группы на уровне вице-премьеров, которые принимали оперативные решения и докладывали президентам по такому блоку вопросов: делимитация границы - там много спорных сел, и разблокирование транспортных связей южного Кавказа. Восстановление советской системы железных и автодорог. Для Еревана важно сохранить доступ к Нагорному Карабаху. А для Баку важно получить прямой доступ к Нахичевани. К их анклаву, из которого происходит президентский клан Алиевых. И этот маршрут через азербайджанский город Гарадиз был в основе договоренностей. 45 километров вдоль реки Аракс. Движение там должно было быть восстановлено, причем армянская сторона на восстановление деньги не тратила. Азербайджанская сторона участвовала. А российская сторона как основной держатель активов южнокавказских железных дорог должна была строить там дорогу. Но, потеряв дипломатический вариант развития этой истории, азербайджанская сторона стала блокировать транспортный коридор на Нагорный Карабах - чтобы побудить Армению пойти навстречу.

- О чем это все говорит?

- Если стороны не будут разговаривать и договариваться – то это возможность нового конфликта. И Россия как третья сторона остановить их не сможет. Более того - Армения заявляет о некоем реванше.

- Как это будет выглядеть?

- Они считают, что прежде плохо готовились к конфликту, а сейчас закупили вооружения по всему миру. И готовы бросить некий вызов опять.

- Кому это выгодно?

- Американцам. Они не заинтересованы, чтобы в этом регионе ситуация успокоилась. В трехсторонней группе, где были три вице-премьера и шесть глав МИДов всех стран региона, было заблокировано участие Грузии. Ей из-за океана прямо сказали: участвовать в переговорах вы не будете. В США сейчас увидели возможность через Армению повлиять на ситуацию - и по новой разжечь там конфликт. Вовлечь в него и турок с иранцами, и еще какие-то стороны. И попытаться дискредитировать ОДКБ, сказав: ну смотрите, Армения воюет, а помощь ей не оказывается.

Ереван не признает Нагорный Карабах! Фото: EAST NEWS

- Для американцев – одни плюсы?

- Пока – да. И самое крупное их посольство в 1000 человек не зря там расположено.

- Верно ли, что Баку изначально был согласен не на весь Нагорный Карабах, а на часть его?

- Наша группа занималась логистикой, мы территориальные вопросы не обсуждали.

- А возможно участие в военном конфликте Турции?

- Удивитесь, но Нагорный Карабах в данной ситуации вторичен. Многие думают, что в нем был главный камень преткновения – но нет. Для Баку первичен именно доступ к Нахичеваню. Это Баку уже потратил деньги, подвел железную и автодорогу к границе с Арменией. Пока у них доступ только через Иран. Много и вопросов по участкам на севере нынешней Армении, захваченных по итогам первой войны. Там золоторудные рудники.

- И что в итоге с Карабахом.

- Так и Ереван же не признает Нагорный Карабах! В таком ключе, в каком, например, Москва признает Абхазию или Южную Осетию.

- Почему не признали?

- Не совсем понимаю их позицию. Она у них как маятник. Ведь договорились же три президента – нет, Пашинян едет в ЕС, подключает Макрона. Может, думают, что чем больше рычагов, тем лучше? Но Армения очень сильно зависит от России экономически. И она входит в Евразийский экономический союз. У нас там много инвестиций. Они же фактически в кругу недрузей. Единственная, кто поддерживает Ереван – это Москва. А они занимается дипломатическими эскападами, вроде отзыва представителя из ОДКБ или направление на ратификацию в парламент документ по признанию решений Международного уголовного суда.

Kогда у Пашиняна и Ко начнутся новые проблемы, они снова прибегут к нам Фото: EAST NEWS

- Если конфликт вновь обретет горячие формы – мы, на этот раз, вмешаемся?

- Надеюсь, будем занимать взвешенную позицию и выступим миротворцами.

- Если они выйдут из ОДКБ – мы вообще-то и не должны будем вмешиваться?

- Кстати, да. Но когда у Пашиняна и Ко начнутся новые проблемы, они снова прибегут к нам. И нам придется вновь сажать их за стол переговоров.