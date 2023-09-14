Во время пустой речи главы Еврокомиссии, ее подчиненная вязала носки

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен 13 сентября в Страсбурге выступала с ежегодным посланием о состоянии дел в Евросоюзе. Фото: REUTERS

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен 13 сентября в Страсбурге выступала с ежегодным посланием о состоянии дел в Евросоюзе. В своей витиеватой речи, которую журналисты называют«предвыборной», чиновница много говорила об успехах и будущем блока. Среди прочего, она заявила о подготовке к расширению Евросоюза за счет Украины, Молдавии и Западных Балкан. Однако никаких сроков и конкретики озвучено не было, а речь шла о предварительном работе.

Пространные часовые разглагольствования о будущем Европы вдохновили не всех. Еврокомиссар Ильва Йоханссон прямо во время выступления руководителя предпочла вязать розовые носки, видимо, готовясь к суровой зиме. Внимание на этот эпизод обратил радикальный французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который возмутился в своих соцсетях: «Речь Урсулы фон дер Ляйен была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно».

Еще радикальнее по итогам выступления высказался глава европейского бюро китайской газеты China Daily Чэнь Вейхуа, назвав главу ЕК «американским пуделем» и «жалким и лицемерным лидером». Реагируя на решение Еврокомисии противодействовать импорту китайский электрокаров, он написал в соцсетях: «Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством», а следом добавил: «Речь настолько скучная, что фон дер Ляйен прибегла к критике Китая, чтобы привлечь внимание и доставить удовольствие своему отцу Джо (Байдену)». Официальный Пекин также прокомментировал речь главы Еврокомиссии, обвинив Евросоюз в "неприкрытом протекционистском поведении».

Хотя Урсула фон дер Ляйен официально еще не заявляла о планах баллотироваться на второй срок, европейцы не сомневаются, что ее речь была началом предвыборной кампании. Напомним, немка занимает пост главы Еврокомисии с 2019 года и может сохранить кресло за собой еще на 5 лет. Ранее издание POLITICO писало, ее весьма вероятное переизбрание летом 2024 года больше похоже на коронацию, чем на демократическую процедуру.