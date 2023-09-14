Семья, дети и крепкое здоровье: Россияне рассказали, что делает их счастливыми

Большинство россиян признались, что их счастье составляет семья и понимание, что все здоровы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не деньги и не богатство делают людей счастливыми. Большинство россиян признались, что их счастье составляет семья и понимание, что все здоровы. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Так, 43% заявили, что счастливыми их делает крепкое здоровье: свое и родных людей. А если есть здоровье, то всего остального можно добиться или без чего-то обойтись. Рассуждают участники опроса.

Еще 30% говорят, что главное для них семья и дети – без них человек никогда не будет счастливым, отвечают респонденты.

«Здоровье и мое и семьи. Если кто-то из родных болеет и чувствует себя плохо, ничто не подарит ощущения счастья. Ни деньги, ни работа, ни отпуск, ни все остальное. Ничему рад не будешь», - говорит участница опроса.

«Главное – здоровье, остальное – дело наживное», - соглашается другой.

А вот замыкают тройку лидеров большие деньги. 13% россиян верят, что хорошее финансовое положение может решить многие вопросы и сделать человека счастливым.

5% опрошенных добавили, что их делают счастливыми поездки в отпуск, возможность увидеть новые места, отдохнуть в горах или на море, набраться впечатлений.

3% рассказали, что счастливы от того, что у них есть хорошая работа и приятный дружный коллектив.

Что интересно, питомцы делают россиян счастливыми в два раза чаще, чем друзья (2% против 1%). Также по одному проценту проголосовали за развлечение, спорт, вкусную еду. Еще 1% выбрали вариант «другое» и сказали, что для счастья им мало чего-то одного.

«Для счастья необходима гармония - это и хорошее здоровье, и крепкая семья, и здоровые, радостные дети, денежный достаток, и путешествия; интересное, полезное для окружающих дело, которое приносит отличный доход, преданные друзья, позитивное и уважительное отношение к себе, миру и окружающим людям», - перечислила участница исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,2 тысячи человек.