Приведи друга на работу и получи премию

Группа «Черкизово» объявила набор специалистов на предприятия в Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из самых крупных агрохолдингов России - объявил о дополнительном наборе специалистов в штат на своих предприятиях в Башкирии. Напомним, что в декабре прошлого года холдинг приобрел активы группы компаний «Русское зерно» в Башкирии. Речь идет о предприятиях «Торговый дом «Турбаслинский бройлер»», АО «Турбаслинские бройлеры», «Башкирское зерно», «Уфимский комбинат хлебопродуктов» и других. И сразу же запустил программу по улучшению условий труда в соответствии со стандартами компании и расширению ряда вакансий в связи с выходом на новые производственные параметры.

Группа «Черкизово» по итогам 2022 года заняла 42-е место в «Рейтинге работодателей России» (составляется HeadHunter)

С приходом крупнейшего инвестора в регион жители получат не только отличную мясную продукцию, но и новые рабочие места с достойными зарплатами и полным соцпакетом. Компания стремится к тому, чтобы во всех регионах, где есть ее предприятия, у сотрудников были достойные условия труда. Сегодня на предприятиях компании в Башкирии работают 2 тысячи человек. Сейчас планируется привлечь еще 800 сотрудников. Претендентов ждут отличные условия труда, которые постоянно совершенствуются. Всем сотрудникам предоставляется корпоративный трансфер, бесплатное горячее питание, новая качественная спецодежда. В планах - улучшить административно-бытовые помещения: построить санитарные пропускники и обустроить столовые для приема пищи.

Фото: ПАО "Группа Черкизово"

Кроме того, с начала этого года агрохолдинг проводит индексацию зарплат на предприятиях в Башкирии – текущие зарплаты сотрудников пересматриваются с учетом как результативности отдельных работников, так и в целом уровня оплаты труда в республике. В итоге рост ежемесячного дохода составляет в среднем не менее 10%.

Помимо регулярного пересмотра зарплат, для разных категорий работников в агрохолдинге разработали новые мотивационные программы ежемесячного, квартального и годового премирования. Так, например, в компании существует проект «Приведи друга». В его рамках любой сотрудник может получить от 15 до 30 тысяч рублей, если приведет трудоустраиваться в компанию друзей или знакомых, естественно, с нужной предприятию профессией или квалификацией. Отличная инициатива, надо признать. И работать с друзьями веселее, атмосфера в коллективе опять же дружеская - и дополнительная премия к зарплате. Кроме того, агрохолдинг всячески поощряет корпоративный дух - все работники могут принимать участие в общественной жизни компании: например, в соревнованиях по волейболу в составе собственной команды.

Сегодня у компании в Башкирии открыты вакансии технологов, ветеринарных врачей, инженеров-механиков, инженеров-энергетиков, слесарей-ремонтников, операторов, электромонтеров, грузчиков, водителей. Руководство готово компенсировать расходы на аренду жилья специалистам, готовым переехать из других регионов России. Кстати, уделяется большое внимание профессиональному развитию своих управленческих кадров и экспертов по всем направлениям деятельности. Поэтому в холдинге проводят тестирование потенциала сотрудников, составляют индивидуальные планы их развития, внедряют программы наставничества и преемственности. Всем работникам дают возможность повышать квалификацию. Эксперты обучают новичков основным видам деятельности и биобезопасности. Кроме того, двери предприятий всегда раскрыты перед студентами-практикантами из российских учебных заведений.

Всю актуальную информацию о вакансиях в Башкирии и в других регионах России можно получить здесь или по телефону 8 800 234 45 50.

Фото: ПАО "Группа Черкизово"

Справка «КП»:

Группа «Черкизово» является крупнейшим производителем мясной продукции в России.

Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки.

Среди брендов Группы – «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава» и др.

Комплекс предприятий в Башкирии включает пять птицефабрик мощностью 65 тысяч тонн мяса бройлера в год (в живом весе), мощности глубокой переработки — 25 тысяч тонн продукции в год, комбикормовый завод мощностью 240 тысяч тонн в год, а также земельный банк площадью 18 тысяч га. Птицеводческая продукция башкирских предприятий реализуется как в России, так и поставляется на экспорт.