Герой спецоперации «Z» младший сержант Абдрахманов потопил три быстроходных лодки ВСУ с диверсантами

Младший сержант Равиль Абдрахманов и сержант Анатолий Лукин. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ДОСТАВИЛ СНАРЯДЫ ПОД ОГНЕМ ВРАГА

Сержант Анатолий ЛУКИН

«В ходе специальной военной операции сержант Анатолий Лукин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений группировки войск Анатолий регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения задачи по подвозу боеприпасов на позиции гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, ведущей огонь по наступающему противнику, колонна техники, в которой следовал Анатолий, подверглась минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, которые стремились лишить российские подразделения своевременного подвоза боеприпасов. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Лукин вывел свой автомобиль со снарядами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта. Продвигаясь по пересеченной местности и не прерывая движения, Лукин обеспечил доставку боеприпасов на передовую позицию самоходно-артиллерийской батареи точно в установленные сроки. Благодаря своевременно доставленному сержантом Анатолием Лукиным боезапасу, гаубичная самоходно-артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику и личный состав наступающего противника, что существенно снизило атакующий потенциал боевиков и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону».

ПОТОПИЛ ТРИ БЫСТРОХОДНЫХ ЛОДКИ ВСУ

Младший сержант Равиль АБДРАХМАНОВ

«В ходе специальной военной операции младший сержант Равиль Абдрахманов, действуя в составе расчета самоходного артиллерийского орудия, выполняет боевую задачу по уничтожению артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, противотанковых средств, а также живой силы украинских боевиков на важном рубеже. Находясь на дежурстве в ночное время, расчету самоходного артиллерийского орудия поступила боевая задача предотвратить высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на берегу водоема и не допустить захвата наблюдательных постов и опорных пунктов российских войск. Расчет САУ оперативно выдвинулся в назначенный район. Развернувшись на позиции, Абдрахманов в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на момент открытия огня, что позволило эффективно и быстро уничтожить плавсредства врага и деморализовать личный состав украинской ДРГ. В результате прицельного огня, расчетом самоходного артиллерийского орудия были уничтожены три быстроходных лодки с украинскими диверсантами численностью до 15 человек, а также два минометных расчета, прикрывавших их высадку на побережье. Благодаря профессиональным и грамотным действиям младшего сержанта Равиля Абдрахманова расчёт самоходного орудия сорвал замысел противника, нанес ему значительный урон, не допустил захвата российских наблюдательных постов и опорных пунктов».

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