Минобороны России показало видео ликвидации целого подразделения ВСУ

Мощным ударом был уничтожен целый пункт временной дислокации вооруженного формирования киевского режима Фото: Кадр видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения на Херсонском направлении ударом высокоточного оружия пункта временной дислокации ВСУ с личным составом. Взрывом разметало все инженерные сооружения на сотни метров.

Похоже, что наши летчики сбросили на позиции противника управляемую фугасную бомбу весом около тонны. Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих.

А по всей линии соприкосновения за минувшие сутки были уничтожены более 840 украинских военнослужащих. Это стабильная цифра за сутки. Потому, нет ничего удивительного в том, что за время летнего украинского «контрнаступа» жизней в «мясных» штурмах лишились уже более 71,5 тысячи наемников киевского режима.

По разным оценкам экспертов, за все время специальной военной операции в боях лишись жизней более 500 тысяч украинских военнослужащих. А это почти все население Львова, и уж точно мужская часть жителей Львовской области.

Если же учесть, что на каждого убитого украинского военнослужащего приходится до трех раненых, можете сами примерно подсчитать, сколько осталось мужского дееспособного населения на Западной Украине. При этом, когда будете оперировать цифрами из сети, не забудьте, что до 6,7 миллионов украинцев эмигрировали в Европу и США еще в прошлом году.

«Украина не сможет пережить конфликт с Россией, так как на Украине наблюдается демографический кризис и практически полное прекращение рождаемости», - заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению политика, если Киев не остановится, то от российско-украинского конфликта выиграет только Польша, страны Прибалтики и США. Похоже, что так и было задумано.