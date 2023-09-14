Цены в кафе и ресторанах стремительно растут: откажутся ли россияне от общепита

Цены на блюда в кафе и ресторанах заметно выросли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рядом с нашей редакцией есть кафе. В июле обед там стоил стоил 285 рублей, а сейчас – 375. Почти на треть дороже! И это намного выше прогнозируемой инфляции в 7,5%. То, что цены в общепите бегут вперед инфляции, эксперты отмечают единодушно.

- Но я бы не стал искать здесь злой умысел или попытку нажиться, - говорит председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. – В этой сфере жесткая конкуренция, к тому же подорожание может сказаться на снижении потока - людям будет выгоднее питаться дома, чем в кафе или ресторанах. Поэтому общепит повышает цены вынужденно.

Почему растут цены? Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов называет две причины - повышение стоимости продуктов и необходимость поднимать зарплаты сотрудникам ресторанного бизнеса. Цены сейчас растут и на российские продукты, и на импортные ингредиенты, которые становятся значительно дороже из-за повышения валютного курса.

- А зарплаты надо повышать, потому что в сфере общепита трудится много граждан из других стран, приехавших в Россию за заработком, - объясняет ресторатор Сергей Миронов. – Они живут, можно сказать, в долларовом эквиваленте. Доллар подорожал, их зарплаты уменьшились. Чтобы удержать персонал, рестораны повышают им зарплаты, а, следовательно, и цены по меню.

Кстати, по словам Сергея Миронова, цены во многих ресторанах уже поднялись. Держатся пока единицы, но и те скоро повысят.

- Это необходимость, но и риск, - говорит эксперт, - потому что у потребителя денег больше не стало. По статистике реальные доходы россиян растут, однако мы в своей сфере этого не отмечаем.