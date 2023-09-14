В iPhone 12 нашли опасное излучение: судьба смартфонов на российском рынке под вопросом

В iPhone 12 превышен предел опасного излучения - оно составило 5,74 Вт/кг при допустимой норме в 4 Вт/кг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Франции временно запретили продажу телефонов iPhone 12. Яблочные смартфоны поставили на паузу из-за превышения предела опасного излучения - оно составило 5,74 Вт/кг при допустимой норме в 4 Вт/кг. Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил присмотреться к опыту французских товарищей и разобраться насколько безопасны iPhone 12, которые продаются на российском рынке. Есть ли основания для тревоги? Свое мнение на этот счет в эфире Радио “Комсомольская правда” высказал Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений.

- Геннадий Григорьевич абсолютно прав, надо проверить этот телефон, да и не только его, - говорит Олег Григорьев. - Мы, к сожалению, не все гаджеты отслеживаем. В прошлом году научные сотрудники Роспотребнадзора опубликовали статью, из которой следовало, что теперь у нас вообще не проверяют телефоны на излучение.

- А почему не проверяют? И с какого момента?

- Насколько я понимаю, когда у нас возник Евразийский союз, те лаборатории, которые в Москве занимались такими проверками, как-то выпали из этой системы. Но в рамках Евразийского союза прописаны достаточно жесткие нормы, я сомневаюсь, что iPhone 12 их преодолеет.

- Зачем производителю выпускать смартфон с характеристиками, которые не соответствуют нормам и есть риск, что они не будут проданы?

- У нас существует принципиальное различие в единицах измерения, соответственно, разные методы определения величины излучения. Американцы используют методы, которые связаны с поглощением энергии. И там возможны всякого рода манипуляции, потому что моделировать то, что происходит в человеческой голове можно разными способами. У нас же, еще со времен Советского Союза, измеряется величина падающей энергии. То есть, не поглощенной, а именно падающей. Это абсолютное значение, которое абсолютно точно и конкретно характеризует, что телефон излучает. Тут манипулировать довольно сложно.

- Двенадцатый айфон появился на рынке три года назад. Почему сколько времени понадобилось, чтобы остановить продажи?

- Скандал с iPhone 12 это же не история сегодняшнего дня. Данные о том, что у модели есть превышение были получены два года назад. Apple было дано время, чтобы немножко прижать мощность с помощью программного обеспечения. Они этого не сделали. И скандал уже выкатился на уровень Евросоюза. В самом начале сентября комиссар Европейского союза по потребительскому рынку заявил, что необходимо этот телефон прикрыть по всей Европе. Ну, вот французы его и прикрыли первыми.

- Стоит ли ожидать, что вслед за iPhone 12 прикроют остальные айфоны? Они ведь друг от друга принципиально ничем не отличаются?

- Не скажите. Было протестировано 25 моделей и только три телефона стоят под сомнением.

- Почему только три? В чем логика?

- Потому что у них разная конфигурация расположения антенн и разные привязки к устройствам. Под подозрение попали те модели, которые были спроектированы под сети 5G. Почему Apple проигнорировал предупреждения? Это неизвестно. Ведь французы писали, что у них за несколько лет наблюдений в “черный список” попало больше 40 телефонов различных марок и моделей. И производители находили выход из положения. Последний пример – один из телефонов Motorola, который не прошел лабораторный тест. Но инженеры Motorola прижали мощность излучения с помощью программного обеспечения.

- Каковы будут последствия этого решения?

- Теперь возникает вопрос: какова вероятность того, что потребители начнут обращаться в суды с жалобами на существующие и несуществующие проблемы со здоровьем? Ведь это же очень большая юридическая процедура. Пару лет назад в Италии присудили значительную компенсацию одному из сотрудников телекоммуникационной компании, который занимался по службе с телефонами и у него была онкология. Сейчас в США порядка 60 судебных производств ведется по искам людей, у которых диагностировали быстроразвивающиеся опухоли головного мозга, общая сумма претензий там за два миллиарда долларов.

- А у китайских телефонов такая же проблема может быть?

- Французы и китайские телефоны выловили. Но у китайцев очень хитрые нормы - они, скорее, ближе к нашим стандартам, чем к американским.