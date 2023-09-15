Саша Петров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Саша Петров женился на девушке по имени Вика. Молодые люди познакомились на улице. В ЗАГС влюбленные отправились спустя несколько встреч.

"10 сентября поженились, - сообщил актер Саша Петров. - Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она - понимаешь в секунду. Это моя жена Вика. Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта".

Актер поженился с возлюбленной 10 сентября Фото: соцсети

Артист раскрыл подробности знакомства с Викой. "Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу все поняв", - поведал Саша.

Вика - не актриса. Петров попросил не докучать молодой жене расспросами. "Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил! По-настоящему. Ваш Саша. Очень счастливый!" - резюмировал Петров.

Новость о свадьбе 34-летнего актера стала неожиданной. Дело в том, что поклонники были уверены, что он встречается с актрисой Стасей Милославской. Она не скрывала, что хочет вступить в брак с возлюбленным. "Мы с ним три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала", - говорила Стася.

В ЗАГС влюбленные отправились спустя несколько встреч Фото: соцсети

Меж тем сам Петров в 15 лет начал встречаться с 10-классницей Дашей Емельяновой. Отношения оказались серьезными, так что когда после школы Александр уехал в Москву, Дарья отправилась за ним. Пока он учился в ГИТИСе, Емельянова работала в салоне визажистом. В 2015-м, получив первую порцию славы, Саша честно признался в интервью, что не свободен. Ну а в 2016-м, как раз в период съемок "Притяжения", у него случился роман с Ириной Старшенбаум.

"Знаете, я никогда не задумывался по поводу семьи. До знакомства с Ириной думал, что есть любимое дело, это главное, а остальное само собой как-то сложится. А сейчас понимаю, что хочу семью, детей, домик в Подмосковье, садик-огородик. И еще понял, что такое бывает один раз в жизни, когда видишь все ясно и прозрачно - вот ты встретил своего человека и ты хочешь с этим человеком идти смело дальше, не оглядываясь назад, по правильной дороге, и все складывается так, как надо", - размышлял Саша девять лет назад.