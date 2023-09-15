Саша Петров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Саша Петров женился на девушке по имени Вика. Молодые люди познакомились на улице. В ЗАГС влюбленные отправились спустя несколько встреч.

"10 сентября поженились, - сообщил актер Саша Петров. - Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она - понимаешь в секунду. Это моя жена Вика. Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта".

Артист раскрыл подробности знакомства с Викой. "Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу все поняв", - поведал Саша.

Вика - не актриса. Петров попросил не докучать молодой жене расспросами. "Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил! По-настоящему. Ваш Саша. Очень счастливый!" - резюмировал Петров.