Молодая, красивая, из многодетной семьи: На ком спустя два месяца общения женился актер Саша Петров

Актер Саша Петров женился Фото: соцсети

34-летний актер Саша Петров впервые женился. Звезда фильмов и сериалов «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Стрельцов», «Лед» Петров был известен как завидный холостяк, который не спешил в загс. Саша Петров три с половиной года встречался и жил с актрисой Ириной Старшенбаум – но ушел от нее в 2019 году. С 2019 года Петров встречался три с половиной года с актрисой Стасей Милославской – еще в июне 2023 года они вместе гуляли на свадьбе у друзей. За три с половиной года отношений ни одна из актрис не дождалась предложения руки и сердца. А потом Саша влюбился… Если с Ириной и Стасей Петров познакомился на работе (снимались в одном кино). То будущую жену актер просто увидел на улице – влюбился, добился, женился. Через 2 месяца после знакомства. Расписались влюбленные 10 сентября 2023 года в загсе Барвиха, что на Рублево-Успенском шоссе, где Петров ни раз бывал, снимаясь в сериале «Полицейский с Рублевки». Рассказываем на ком женился популярный актер Саша Петров.

Саша и Вика Петровы познакомились 2 месяца назад и уже поженились Фото: соцсети

Итак: жене звезды кино Виктории Александровне Петровой всего 22 года, она 2001 года рождения. Девушка из обычной (не киношной и не богатой) семьи из подмосковного Подольска. Зато Виктория из очень дружной семьи, где шесть детей. Избранница актера – красивая, модельной внешности, летом получила диплом о высшем образовании. В момент знакомства с Петровым, Вика не была ни на одном его спектакле – что уже исправлено. О таком повороте в личной жизни актера знали единицы: но в театре уже сплетничают – Саша летает на «крыльях любви», таким вечно улыбчивым его раньше не видели, он только и говорит, что хочет прожить с ней всю жизнь и хочет много детей.

Александр Петров и его жена перед походом в загс встречались пару раз Фото: соцсети

Похоже, что Петров и правда встретил свою судьбу. Впервые публично Саша говорит о личной жизни – сразу в соцсетях: «Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил! По-настоящему. Ваш Саша: очень счастливый ! Верьте в любовь и в мечты!» Ему вторит жена: «Будьте настоящими, верьте в любовь. Муж!»

У Вики есть — идеальная фигура, высшее образование и известный муж Фото: соцсети

Знакомство пары произошло случайно – просто Петров увидел красивую девушку, познакомился, разговорились: так актер влюбился с первого взгляда. Через 2 месяца повел избранницу в загс. Петров не скрывает чувств: «Мы познакомились случайно. 10 сентября поженились: просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда она - понимаешь в секунду. Она - лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное это главный текст в моей жизни. Мы познакомились случайно на улице. И через несколько встреч просто поженились. Вика - не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей».

Жена актера 2001 года рождения, родилась в Подольске, у нее 5 родных братьев и сестер Фото: соцсети

Интересно, что под публикацией Петрова в соцсетях его поздравила бывшая возлюбленная Ирина Старшенбаум. «Поздравляю, Саня!» - лаконично заметила Старшенбаум. А вот последняя несостоявшаяся невеста звезды Стася Милославская не поздравила Сашу. Так как еще недавно Стася говорила в интервью: «Мы с Сашей три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала». А у Саши все просто: влюбился – женился.