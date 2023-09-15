15 сентября – Всемирный день худеющих

Похудение – это прежде всего вопрос здоровья, а не только внешнего вида Фото: Shutterstock

Это значимый информационный повод, призванный привлечь внимание широкой аудитории к вопросам здорового образа жизни, правильного, сбалансированного рациона и безопасного снижения веса.

Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание», национального проекта «Демография» ведет активную работу, направленную на продвижение принципов правильного питания, уменьшение дефицита микронутриентов в рационе, снижение темпов роста ожирения.

Согласно результатам исследования, проведенного под эгидой Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (НМИЦ эндокринологии) в 2022 году, доля лиц с ожирением в России достигла 30%, а это почти 40 миллионов человек. Причем в большинстве случаев ожирение развивается вследствие нездорового, разбалансированного питания. Это чревато ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Кроме того, во время пандемии выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска по тяжелым осложнениям при коронавирусе.

Таким образом, похудение – это прежде всего вопрос здоровья, а не только внешнего вида. Вот несколько рекомендаций, как поддерживать себя в форме, не навредив организму.

1. Посчитайте индивидуальную суточную норму потребления калорий. Можно это сделать вручную по одной из существующих формул, однако проще воспользоваться калькулятором на сайте здоровое-питание.рф в разделе «Сервисы». Достаточно ввести свои данные (рост, вес, возраст и уровень физической нагрузки), и вы получите результат – суточную норму белков, жиров и углеводов, которой следует придерживаться.

В том же разделе можно рассчитать еще одну важную величину – индекс массы тела. Он показывает, насколько вес соответствует росту и является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

2. Считайте калории, которые вы употребили за день. Учитывайте каждый продукт, вплоть до ягодки и печенья, – только тогда у вас будут реальные цифры. Чтобы узнать, сколько калорий содержит продукт или блюдо, воспользуйтесь калькулятором на сайте здоровое-питание.рф.

Если количество калорий сильно превышает вашу индивидуальную норму, надо уменьшать объем пищи. Однако делать это следует постепенно, чтобы не вводить организм в стресс, – урезать рацион примерно на 100 ккал в неделю.

3. Сохраняйте физическую активность, больше двигайтесь. Каждый день выходите на прогулку – хотя бы на 30 минут.

4. Пересмотрите свое меню. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, в нем должны присутствовать все группы продуктов. Желательно ограничить потребление сладкого, выпечки, фастфуда, колбасных изделий, пакетированных соков и сладкой газировки.

На сайте здоровое-питание.рф есть полезный сервис по подбору меню – «Создайте свой дневник питания». Он поможет составить план питания в зависимости от вашей цели: набрать вес или похудеть.

5. Придерживайтесь режима питания: ешьте в одно и то же время пять-шесть раз в день небольшими порциями. Идеальный распорядок: завтрак, обед, ужин и два-три перекуса. Последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна.

6. Не увлекайтесь монодиетами. Помните, что исключение какой-либо группы продуктов может привести к дефициту жизненно важных веществ в организме и стать причиной развития различных заболеваний.

15 сентября в рамках информационной кампании, приуроченной к Всемирному дню худеющих, на сайте здоровое-питание.рф будет опубликован ряд материалов, посвященных тому, как безопасно для здоровья снижать вес, как составить полноценный и сбалансированный рацион, способствующий корректировке веса. Читателей ждут видеоинтервью с ведущими специалистами здравоохранения, питания и диетологии, советы экспертов и личный опыт звезд, рецепты здоровых и полезных блюд для тех, кто следит за своим весом.

Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора по выбору фруктов и овощей, можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале.

Справочно

Важно, чтобы россияне могли получить самую актуальную информацию по вопросам здорового питания, проверенную научными экспертами. Эту возможность предоставляет информационно-образовательный ресурс здоровое-питание.рф.

На портале представлена самая актуальная информация, проверенная ведущими научными экспертами. Работает сервис по подбору программ питания, где уже сегодня всем жителям страны доступны более 50 меню – для снижения или удержания веса. Все программы составлены не только для здоровых людей, но и с учетом различных заболеваний (например, диабета, гипертонии, остеопороза и других).

Ведущие специалисты и эксперты ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» тщательно собирали и разрабатывали программы, опираясь на лабораторные исследования Роспотребнадзора.

Помимо составления сбалансированного рациона, сервис позволяет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить советы по правильному сезонному питанию, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое другое.

Кроме того, работает раздел «Ваши отношения с едой», посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения. Кроме того, на портале размещены подробные инструкции о том, как получить помощь по ОМС при лишнем весе и проблемах с питанием.