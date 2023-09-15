Сергей Рыбаков, программный директор Ecumene: «Мы думающая, умная нация»

Фото: Андрей АБРАМОВ

На площадке Восточного экономического форума программный директор Ecumene Сергей Рыбаков посетил студию «Радио «Комсомольская правда»», где рассказал о задачах предстоящего глобального финансового форума Ecumene 2023.

«ТЕМА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ОСТАЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ»

- Уже в конце сентября в Москве пройдет третий глобальный финансовый форум Ecumene. Что это будет за мероприятие, кто будут основными спикерами и каким вопросам планируется уделить особое внимание?

- Мы сейчас находимся в Приморском крае, который очень сильно пострадал от природного катаклизма. Мы сейчас находимся на Восточном экономическом форуме, где для всего человечества закладывается новая модель интеграции, как сказал Президент России «опережающее развитие Дальнего Востока – это абсолютный приоритет на весь XXIвек». Мы видим, насколько важно решая вопросы сегодняшнего дня, думать о будущем.

Задача нашего Глобального финансового форума, который проходит при поддержке Организации Объединенных Наций и нашего постоянного партнера «Газпромбанка», – сохранить и усилить ведущую роль России в повестке глобального устойчивого развития. Наша цель, сохраняя собственную идентичность, понимая собственные сильные и слабые стороны, учитывая наши задачи и приоритеты, объединять людей всех стран мира, вне зависимости от того, о ком мы говорим – о дружественных или недружественных государствах – чтобы совместно поговорить о будущем нашей планеты. Мы ждем спикеров из порядка 30 стран, некоторые государства планируют прислать своих наблюдателей. Думаю, что форум, который пройдет на площадке Дома культуры ГЭС-2 в Москве 27-29 сентября, посмотрят порядка 50-55 стран.

В рамках предстоящего форума планируется обсудить широкий диапазон тем, которые будут сфокусированы на четырех ключевых треках: социальный – мы будем говорить о том, какая роль у человека в мире, что нужно сделать, чтобы он жил долго и счастливо. Второй трек экологический, потому что без экологии сейчас, наверное, невозможно себе представить ни жизнь человека, ни развитие бизнеса, ни существование государства. Третий трек технологический. Мы будем обсуждать такие вещи, как искусственный интеллект, информационную безопасность, новые цифровые валюты, переход к углеродной нейтральности. И четвертый трек – финансово-экономический. Все-таки форум финансовый и для нас тема экономики и финансов всегда является основным приоритетом.

По этим четырем трекам мы пригласили лучших спикеров нашей страны. Иностранных спикеров, некоторые из которых выступят в режиме онлайн, а некоторые станут гостям столицы нашей Родины. Запланированы несколько видеообращений и ряд онлайн-подключений от руководства ведущих программ Организации Объединенных Наций. На пленарном заседании планируется обращение от имени Генерального секретаря ООН. Мы так же ждем представителей Правительства Российской Федерации и Администрации Президента. Банковское и научное сообщество, бизнес... Мы ждем некоммерческие организации, образовательные центры. Ведущих экспертов и молодёжь, а также всех наших друзей, всех тех, кому за эти три года форум уже пришелся по вкусу и тех, кто придётк нам в первый раз для того, чтобы послушать, что происходит в мире и понять, каким образом Россия может влиять на глобальную мировую социальную, экологическую, технологическую и экономическую повестку.

«ВЫЖИМКУ» ПРЕДСТАВЯТ В ДУБАЕ

- Давайте перенесемся в Арабские Эмираты. В декабре этого года в Дубае пройдет 28-я конференция сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, будут ли запланированы какие-нибудь мероприятия Ecumene в данном форуме?

- Наш ежегодный финансовый форум состоит из двух этапов. Первый проходит в Москве – о чем мы с вами сейчас поговорили. А после этого мы приглашаем основных спикеров и представим выжимку ключевых тем форума в рамках Конференции Сторон об изменении климата, которая в этом году проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, в прошлом году она проходила в Египте, а в позапрошлом – в Великобритании. То есть, каждый год мы поднимаем и обсуждаем самые важные темы для того, чтобы представить актуальную повестку нашей страны на ведущих международных дискуссионных площадках, а именно такой является Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (она в разные времена принимает от 40 до 50 тысяч человек). Это очень большое мероприятие, рассчитанное на две недели. В этом году наши круглые столы пройдут 7 декабря в Дубае. Какие темы будут представлены в рамках наших дискуссий в ОАЭ, пока не знаю, но абсолютно точно мы обсудим вопросы, связанные с молодежью, общим будущим и технологиями, потому что цифра – это уже неотъемлемая часть нашей жизни, и мы уделяем этой теме самое пристальное внимание. А также, конечно, темы связанные с вопросами финансирования. Потому что в этом году Конференция Сторон будет посвящена именно тематике финансирования зеленого перехода, финансирования достижения углеродной нейтральности. В рамках мероприятия будет выделен отдельный день, который посвятят только вопросам финансов. Мы все знаем, что такая тематика поднимается сейчас и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС, и в рамках G20– то есть, это ключевые вопросы для всего мира и я уверен, что нам есть что сказать и есть что предложить. Но данные дискуссии будут уже проходить не в рамках нашего Глобального финансового форума, а в рамках клуба Ecumene, который мы запустили в октябре прошлого года. Поэтому в этом году я могу сказать «добро пожаловать» в Дубай на круглые столы нашего дискуссионного клуба Ecumene.

РЕШАТЬ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

- Мне кажется, разумно было бы сейчас рассказать, а что же такое клуб Ecumene и какие у него дальнейшие планы.

- В октябре прошлого года для того, чтобы определить и подготовить спикеров под форум, который был намечен на сентябрь 2023 года, мы решили провести несколько круглых столов по основным направлениям. Было выбрано восемь тем, которые, как мы считали, в течение года должны были стать ключевыми с точки зрения отбора команды спикеров – выступающих на нашем глобальном форуме. Однако клуб получился несколько иным. За год мы провели 37 круглых столов, у нас 249 уникальных экспертов, как российских, так и международных. Наши столы посмотрело порядка 500 тысяч человек. И это в первую очередь, благодаря "Комсомольской правде", которая помогала нам проводить круглые столы у себя на площадке, и мы им за это безмерно благодарны. Также мы получили почти под 600 тысяч реакций в Telegram-каналах. То есть, клуб доказал, что нашему населению очень интересно смотреть и обсуждать умные дискуссии, нам важна позитивная повестка, мы хотим понимать, что будет завтра. Мы думающая нация. И все вещи, которые заставляют нас задуматься, для нас являются приоритетными. Это то, что доказал клуб.

На сегодня мы закрыли первый год работы клуба. Мы начали его в октябре 2022 года, закончили в этом сентябре, прямо перед форумом. Следующий этап – это сам Глобальный финансовый форум, который пройдет уже через две недели. Но с октября мы открываем второй год работы клуба. Планируем, что это будет новый виток, развитие старых тематик и обсуждение совершенно новых вопросов. Из 37 круглых столов, которые уже были проведены, мы ни разу не повторились по темам. И с этого октября клуб в рамках данной философии продолжит свою работу. Мы будем поднимать вопросы леса, обсуждать будущие открытия молодых ученых физиков-ядерщиков, проблематику развития мегаполисов и парковых систем, вопросы «цифры» и культуры, мы будем поднимать и обсуждать вопросы, связанные с будущим нашей страны, с будущим всего мира. Как я сказал, наши ключевые круглые столы состоятся 7 декабря и пройдут в рамках Конференции Сторон об изменении климата в Дубае. Следующие круглые столы, приоритетные для нас, пройдут в марте 2024 года в офисе Организации Объединенных Наций в Женеве. Более того, в следующем году мы планируем сделать это клубными столами дискуссионного клуба, а уже с 2025 года мы надеемся, что это будет весенняя сессия глобального форума Ecumene. И в таком формате мы планируем дойти до сентября 2024 года, где запланировали совместно с «Комсомольской правдой» пригласить наших ведущих экспертов выступить в рамках Восточного экономического форума 2024, а потом и на четвертом глобальном финансовом форуме.

Мы убеждены в том, что то, что мы делаем, это востребовано и важно. Форум прошлого года посмотрели более 300 тысяч раз, люди из 83 стран мира, а весной этого года некоторые студенты ведущих вузов России по круглым столам прошлогоднего форума даже защищали свои выпускные дипломные работы. Это нужно нам, это нужно людям, это нужно нашей стране, и мы убеждены, что это нужно всему миру. Мы хотим объединить весь мир и в этом и состоит задача Ecumene – то есть, изведанной части Вселенной – для того, чтобы успешно, совместно решать вызовы, стоящие перед всем человечеством.