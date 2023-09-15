Михаил Дегтярев и Ким Чен Ын осмотрели авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

В цехах и конструкторских бюро руководителю КНДР рассказали и показали, как собирают знаменитые истребители Су-35 и Су-57 Фото: Личный Архив

…Когда в Москве была глубокая ночь, а в Комсомольске-на- Амуре уже наступило утро, сюда прибыл Ким Чен Ын.

Высокий гость в сопровождении губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва и вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова побывал сразу на двух предприятиях.

Прежде всего, на Авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, а потом и в производственном центре головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

В цехах и конструкторских бюро руководителю КНДР рассказали и показали, как собирают знаменитые истребители Су-35 и Су-57.

И конечно гражданский самолет «Sukhoi Superjet New», который является «импортозамещенной» версией лайнера «Sukhoi Superjet 100».

Как сообщают информагентства и наши источники, «Ким Чен Ын и сопровождающие его лица (а в делегации, похоже, есть и специалисты, знакомые с этой отраслью. - А.Г.) высоко оценили мощности предприятий и современные технологические возможности после прошедшей модернизации и технического перевооружения».

В производственном центре «Яковлев» в это время как раз проходили испытания самолета «Sukhoi Superjet New» и готовились к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8.

А пресс-служба губернатора Хабаровского края приводит следующее заявление Михаила Дегтярева: «Северная Корея является давним и надежным партнером России еще со времен Второй мировой войны, когда армии СССР и КНДР вместе сражались с японскими милитаристами, а чуть позже были союзниками в Корейской войне».

Также глава региона напомнил, что отец Ким Чен Ына, предыдущий руководитель КНДР Ким Чен Ир, посещал Хабаровск и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в августе 2002 года.

Кстати, эксклюзивное фото, которое мы публикуем, мне прислал лично Дегтярев. Очень надеюсь, что будет и интервью - с подробностями визита руководителя КНДР.

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