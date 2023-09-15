Теща Александра Петрова: «У Саши с Викой сказочная история, это любовь!»

Регистрация брака прошла 10 сентября в загсе в Барвихе Фото: соцсети

Александр Петров женился на обычной девушке по имени Виктория. Регистрация брака прошла 10 сентября в загсе в Барвихе. Об этом сообщил сам Петров в соцсетях. История знакомства 22-летней Вики и 34-летнего Саши похожа на романтическую сказку. Познакомились на улице и через несколько встреч решили пожениться. KP.RU удалось поговорить с мамой Виктории Татьяной Лесковой.

Мы уже сообщали, что Виктория Антонова выросла в непубличной, интеллигентной семье Татьяны и Олега Лесковых. У девушки другая фамилия, так как она родилась в первом браке. Затем мама Вики Татьяна вышла замуж во второй раз. У Антоновой также есть единокровные сестры и брат по маме. Вся семья занимается изучением и сохранением культурного наследия России и трудится в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Фото: СОЦСЕТИ

Для Татьяны Лесковой, которая, кстати родилась в Ташкенте, скорая свадьба дочери стала приятной неожиданностью.

«Это, действительно, сказочная история. Я очень рада за них. Это любовь! Счастье любит тишину, потому не хочется говорить каких-то громких слов, но пусть все будет хорошо — и дети будут, и семья. Вика — очень хорошая девочка. Да они оба очень хорошие!» — рассказала KP.RU Татьяна Лескова.

Татьяна признается, что смотрела не так много фильмов с участием знаменитого зятя:

«У меня нет телевизора, поэтому я в принципе не часто смотрю кино. Я точно видела фильм «Лед». А еще «Т-34» с сыном смотрели, так как он любит танки и всю эту военную тематику. Конечно, Саша мне нравится как актер, но главный его талант — это его душа, душевные качества».

Фото: соцсети

А нам кажется, что история самого Петрова тоже заслуживает экранизации.

«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда ОНА — понимаешь в секунду. Я — публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и тд — поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите кому пока не сказал. Мы еще не успели. Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч мы поженились. Сразу все поняв», — поделился с подписчиками в соцсетях Александр.

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