Симон Багдасарян: На съемках Калюжный получил от Стоянова два подзатыльника

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный, кадр из сериала «Трепачи». Фото: пиар-служба Premier

Премьера сериала «Трепачи» с 66-летним Юрием Стояновым и 25-летним Глебом Калюжным состоится уже 21 сентября на платформе Premier. Также проект был представлен на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где KP.RU пообщался с режиссером Симоном Багдасаряном. Для Симона сериал «Трепачи» стал дебютом. По словам Багдасаряна, ему просто повезло — и с продюсерами, братьями Андреасянами, и с актерами. В интервью KP.RU Симон рассказал, сколько подзатыльников Калюжный получил от Стоянова, почему успокаивал Юрий Николаевич, и что на съемках делал пьяный мужик.

- В чем главный посыл сериала «Трепачи»? Для кого он?

- На самом деле, проект максимально приземленный, он для всех. Главный месседж в том, что возможно обрести дружбу и жизненную поддержку там, где ты этого не ждешь. Эта история может резонировать почти у любого человека, потому что она о семье, сломленных людях, а также о тех, кто ищет возможности. Наш герой, которого играет Глеб Калюжный, помогает всем окружающим, потому что он такой персонаж — готов жертвовать своими мечтами ради других. Герой Юрия Николаевича — в прошлом большой артист, который когда-то надломился и не смог вернуться. Он находит в этом молодом парне того сына, каким не получился его родной сын. А герой Глеба находит в нем того отца, которого у его с детства нет. Их «химия», взаимоотношения с Юрием Николаевичем — это история отцов и детей.

Симон Багдасарян. Фото: пиар-служба Premier

- Стоянов уже играл вместе с Калюжным в сериале «Вампиры средней полосы». В интервью он рассказывал, что их дуэт с Глебом в нынешнем проекте по игре отличается от прошлого, но по количеству подзатыльников нет…

- По количеству подзатыльников мы точно проигрываем, потому что на съемках Глеб получил от Юрия Николаевича, если я не ошибаюсь, всего два подзатыльника, и они есть в кадре. А их работа — это однозначно мастер-класс. Глеб бесконечно талантливый парень, в работе физически и морально он готов на любые эксперименты. С Юрием Николаевичем у них сложилась некая семейная история. Для Глеба он некий ментор. Они как отец и сын. В нужные моменты Юрий Николаевич отдалялся с Глебом ото всех, и происходило какое-то магическое нашептывание или наставление. Не то, чтобы у Глеба что-то не получалось, просто после советов Стоянова было еще лучше. Вообще, Юрий Николаевич не только актерам помогал словами.

- А вам?

- Так как я дебютант, а Юрий Стоянов — огромная звезда, у меня, конечно, были некие опасения. Меня предупреждали, что большие звезды, как правило, со своим характером, и они могут навязывать что-то режиссеру. А у меня характер тоже сложный, и я боялся, что у нас могут возникнуть конфликты, но ни разу не было даже намека, чтобы Юрий Николаевич хотел хоть как-то залезть в режиссуру. Наоборот, он мне помогал. Он исключительный профессионал и очень хороший наставник. Как режиссер, я мог где-то волноваться, переживать, и он как добрый дядя отводил в сторону и говорил: «Парень, все классно. Вдохни поглубже. Как ты чувствуешь, так оно и должно быть». И я возвращался на площадку уже совсем в другом настроении.

Кадр из сериала «Трепачи». Фото: пиар-служба Premier

- Стоянов сразу согласился на эту роль?

- То, что он снялся в сериале «Трепачи» — заслуга моих продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов. Я пришел на проект, который уже был согласован с Юрием Стояновым. Как я туда попал? Мне повезло. Ведь у меня была всего одна короткометражка, которая получила пару наград. А потом поступило предложение, что вот есть шанс поработать с большими продюсерами. Я сказал, что готов снимать все — клипы, рекламу. Мне сказали, что проект уже есть. Я рассказал, как это вижу, продюсеры согласились. Потом согласовали все со Стояновым, и началась работа.

- Что было самым сложным для вас, как для режиссера-дебютанта?

- Работать с огромной группой. Потому что короткометражка — это одно. Ты просто сам за свои деньги собираешь 20-30 человек и все контролируешь. А большой сериал — это группа под 100 человек, и от тебя ничего не зависит. Но ты все равно должен все контролировать.

Кадр из сериала «Трепачи». Фото: пиар-служба Premier

- Какие-то казусы на съемках случались?

- Когда мы снимали одну из сцен в баре, туда ворвался пьяный мужик и требовал налить ему пива. Никто этого так и не сделал. Он расстроился, поругался матом и ушел.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем удивит новый телесезон: возвращение Ларисы Гузеевой, премьеры сериалов про киберспорт и появление «убийцы КВН» (подробнее)