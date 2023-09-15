Форвард ЦСКА Чалов и спартаковец Зиньковский вошли в лонг-лист премии футбольный "Джентельмен года"

Федор Чалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объявлен список претендентов на премию футбольный "Джентльмен года - 2023". В лонг-лист премии вошли 16 футболистов клубов Российской Премьер-лиги. Среди них спартаковцы Антон Зиньковский и Александр Селихов, зенитовцы Михаил Кержаков и Иван Сергеев, Федор Чалов и Константин Кучаев из ЦСКА, Антон Миранчук из "Локомотива", Константин Тюкавин из "Динамо".

Обладатель премии " Джентельмен года" определяется в два этапа. На первом из них голосуют болельщики и выбирают тройку претендентов на традиционный черный смокинг.

Проголосовать за претендента можно на странице премии.

Затем свой выбор делает команда экспертов - известных тренеров, журналистов и деятелей футбола. Они и выбирают победителя.

Премия футбольный "Джентльмен года" носит имя Фёдора Черенкова. Медиа-группа "Комсомольская правда" вручает её с 1994 года. "Джентльменами года" признавались такие звезды, как Андрей Тихонов, Игорь Акинфеев, Халк...

Главным и символическим призом премии является смокинг, который вручается каждому победителю.