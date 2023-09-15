Игорь Бутман стал членом жюри премии «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-служба премии «Экология - дело каждого»

Отныне в джазе не только девушки, но и экологические активисты. Теперь можно говорить и так. Российский джазмен с мировым именем Игорь Бутман принял приглашение войти в состав жюри премии «Экология – дело каждого», назвав конкурс важной инициативой, направленной на развитие экологической культуры в России.

- Спасибо Игорю Бутману за поддержку талантливой молодежи в рамках Премии «Экология – дело каждого», - поблагодарила музыканта глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Я рада видеть в составе жюри конкурса выдающихся деятелей культуры и искусства, которые помогают создавать новую культуру отношения к природе, популяризировать экологическое просвещение, открывать перспективы и возможности для детей, неравнодушных к проблемам экологии. Я верю, что вместе мы добьемся того, что экологичный образ жизни станет нормой.

В своем видеообращении Игорь Бутман пожелал премии много ярких, интересных проектов в защиту окружающей среды и отметил, что любовь к природе стала источником вдохновения для тысяч детей по всему миру. Их усилия направлены не только на заботу об экологии, но и на самих себя, на раскрытие талантов – музыкальных, художественных, изобретательских.

- Это замечательная инициатива – объединить детей и взрослых во всем мире, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии, - отметил Бутман. - Забота об окружающей среде должна стать такой же неотъемлемой частью жизни, как потребность в духовном развитии, в хорошей музыке, в стремлении сделать что-то полезное.

По словам Светланы Радионовой, ее дружба с Игорем Бутманом началась с его участия в Марафоне доброты «Шар желаний», организованном премией. Народный артист России исполнил желание начинающего музыканта из Красноярского края Тихона Сатюкова сыграть с ним на одной сцене. Чтобы детская мечта сбылась, сработала целая цепочка доброты. Выступление состоялось благодаря содействию исполнительного директора компании Igor Butman Романа Христюка, директора Красноярской филармонии Евгения Стодушного и руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Марии Любченко. На музыкальном фестивале в Красноярске 8-летний кларнетист исполнил вместе с Игорем Бутманом несколько джазовых композиций.

Фото: пресс-служба премии «Экология - дело каждого»

СПРАВКА «КП»

Премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон Премии принимаются с 1 марта по 30 сентября на сайте.

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