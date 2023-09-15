По заветам варварского Рейха - ВСУ отправили русских пленных на минное поле

Традиция загонять пленных и мирных жителей на минные поля, которую так свято чтут украинские «захистники», уходит корнями в Третий Рейх Фото: REUTERS

«Вот они пошли - освободители», - ухмыляется голос за кадром. Камера фиксируется на двух российских пленных, которые медленно уходят в поле, нашпигованное минами. «Хорошо идут», - весело отзывается побратим оператора.

Через некоторое время одному из нацистов что-то не нравится, и он открывает огонь в сторону наших безоружных бойцов. На поле раздается взрыв. Видимо, кто-то из пленных наступил или упал на мину, скошенный пулей.

Это видео, опубликованное РИА Новости, было найдено в трофейном телефоне. Зачем свидомый воин снимал это военное преступление? Показать маме, какой вырос сын? Похвастать перед друзьями своей отвагой? Козырнуть при знакомстве с девушкой?

Традиция загонять пленных и мирных жителей на минные поля, которую так свято чтут украинские «захистники», уходит корнями в Третий Рейх. Фашисты практиковали расчистку пути теми, кого они за людей не считали.

Вот, к примеру, приказ по 76-й немецкой пехотной дивизии «№ 665/4П секр. 11 октября». В 6 пункте о порядке разминирования так и говорится: «Необходимо применять для работ, связанных с опасностью для жизни, пленных и отдельных лиц из местного населения».

Думаете единичный случай? Вот приказ по 203-му пехотному полку Вермахта № 109:

«Верховный главнокомандующий армии генерал-фельдмаршал Рунштедт приказал, чтобы вне боевых действий, в целях сохранения германской крови, поиски мин и очистка минных полей производились русскими военнопленными. Это относится также и к германским минам».

Еще один приказ - по 464-му пехотному полку 253-й немецкой пехотной дивизии:

«Необходимо иметь в виду минированную местность. Использование саперов не всегда возможно. Батальоны должны будут вести бой сами, не ожидая помощи. Я рекомендую для этого, как с успехом практиковалось в первом батальон 464 ПП, использовать военнопленных (особенно русских саперов). Всякое средство оправдывается, если необходимо быстро преодолеть местность».

И таких приказов - сотни и сотни. Тысячи загубленных на полях жизней безоружных людей, которых варварски отправили на убой.

Казалось бы, на Украине об этом должны помнить, как нигде. Но за 30 лет вытравливания памяти и переписывания героической истории у многих в сознании произошло замещение. В результате которого нацистские преступники стали героями, фашистская символика - новым военным трендом, а бесчеловечное издевательство над людьми и практика хладнокровных убийств безоружных - нормой.

Даже не сомневаюсь, что Запад в очередной раз промолчит. Как это было в случае с предыдущими свидетельствами расправы над нашими военнопленными - их расстреливали, обезглавливали, им перерезали горло. Но «цивилизованный мир» безмолвствовал. И это уже не молчаливое согласие, а соучастие.

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