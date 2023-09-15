Во Владивосток идет «Флагман»

Компания ФСК «Регион» начала строительство нового ЖК комфорт-класса. В рамках Восточного экономического форума 12 сентября в основание возводимого комплекса заложили «капсулу времени» с посланием будущим поколениям жителей города.

В церемонии приняли участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, зампред правительства Приморья Михаил Петров, мэр Владивостока Константин Шестаков, генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов и его первый заместитель Роман Капинос.

Новый ЖК расположится на улице Адмирала Горшкова. В «ЖК реализуется принцип «двор без машин», в районе построят подземную стоянку на 630 автомобилей, а двор благоустроят – появятся детские и спортивные площадки, зеленая пешеходная зона, места отдыха. Предусмотрены подъезды без ступеней, комфортные гостевые зоны.

«Этот проект у нас в крае первый, поэтому и «Флагман». Но мы приобрели еще одну площадку в центре города на улице Крылова, недалеко от моста на остров Русский. Это будет проект жилого дома бизнес-класса. Мы реализуем именно жилье комфорт- и бизнес-класса, потому что оно сейчас востребовано», – отметил в беседе с «КП – Дальний Восток» генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов.

По словам Константина Шестакова, здесь же, в районе Адмирала Горшкова, появятся две школы на 1100 мест каждая, новый детский сад и благоустроено соседнее озеро, где гнездятся редкие утки-мандаринки.

Строительство первой очереди комплекса завершится в III квартале 2025 года, второй – в 2027 году.