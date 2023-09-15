Центробанк повысил ключевую ставку до 13%: как теперь изменятся цены и проценты по вкладам и кредитам

После роста ключевой ставки ЦБ до 13% вклады станут выгоднее, а кредиты — дороже Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное событие этой недели – заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. ЦБ снова решал, что делать с ключевой ставкой. Оставить как есть или повысить. Мнения аналитиков до заседания делились примерно поровну. Правы оказались те, что предсказывали рост. Ключевую ставку ЦБ поднял с 12% до 13% годовых.

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ И КРЕДИТАМ ВЫРАСТУТ

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», - говорится в официальном сообщении ЦБ.

От ключевой ставки зависит многое. И инфляция, и экономический рост, а в первую очередь — ставки по вкладам и кредитам в банках. Как найти нужный баланс? И как решение ЦБ отразится на нас с вами?

Для начала не мешало бы напомнить, как ключевая ставка, собственно, влияет на нашу экономику. И влияет ли в принципе. В первую очередь зависит потребительская активность. Чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем выгоднее вклады. Люди меньше берут в долг и больше денег держат на банковских депозитах. И поэтому меньше тратят на товары и услуги. А если спрос падает, то и цены растут не так быстро.

То же самое - наоборот. Чем ниже ставка, тем дешевле кредиты и тем проще брать деньги в долг, чтобы что-то покупать. А если растет спрос, то растут цены.

Последствия роста ключевой ставки мы увидим уже скоро. В ближайшие дни банки поднимут ставки по вкладам и кредитам — примерно на тот же 1%. А следом должен замедлиться и рост цен — по крайней мере, в ЦБ на это сильно надеятся.

- Максимальные ставки по вкладам на рынке достигают 12 - 14%, но средние остаются сильно ниже текущего уровня ключевой ставки. Это говорит о том, что, несмотря на жесткий сигнал Банка России в отношении денежно-кредитной политики до конца этого года, банки не ожидают, что текущий цикл повышения ставок будет долгим, - говорит Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи.

ИЗБЕЖАТЬ ИНФЛЯЦИОННОЙ СПИРАЛИ

В этом году в ЦБ надеялись, что инфляция останется в диапазоне от 4,5 до 6,5% годовых. Но слишком слабый рубль привел к подорожанию импорта. И это отразилось на общем росте цен. С начала года инфляция составила 3,6%. Темпы в августе – около четверти процента. Но это обманчиво. Обычно в конце лета мы видели дефляцию, то есть снижение цен. А осенью и особенно в декабре был сильный разгон. Поэтому есть риск, что инфляция превысит прогнозные 6,5%.

Казалось бы, это все равно очень мало. В прошлом году, например, инфляция была в два раза больше. И даже в развитых странах цены росли двузначными темпами. Но здесь ЦБ скорее действует на опережение. И пытается избежать так называемой «инфляционной спирали», то есть неконтролируемого роста цен.

ТРИ ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН

Предпосылки для этого есть. Спрос в последние месяцы активно растет. И на недвижимость, и на товары длительного потребления. Да и продукты прибавили в цене. Одна из причин – переход от сберегательного поведения к тем покупкам, которые были отложены раньше. Дисбаланс спроса и предложения приводит к росту инфляции.

Тем более что денег в экономике много. Денежная масса выросла за последний год на 24% - до 91 трлн рублей. Правительство накачивало экономику деньгами, это стимулировало спрос в приоритетных отраслях, которые имеют наибольшее значение для страны. Но теперь пришло время прикрыть кран, иначе это приведет к перегреву. И дальнейшему разгону цен.

Еще один фактор, который влияет на цены, - курс рубля. Доля импортных товаров в наших магазинах остается высокой. А чем ниже курс нашей валюты, тем дороже зарубежные товары. С начала года рубль ослабел примерно на четверть. И это ускорило темпы инфляции.

И наконец, бензин тоже пошел в разгон. С начала года топливо подорожало на 8,5%. А от стоимости горючего так или иначе зависят цены практически всех товаров. Если дорожают перевозки, то дорожает и все остальное.

Цель Центробанка – довести уровень инфляции до 4% в следующем году. Поэтому сейчас в ЦБ активно жмут на тормоза. Правильно это или нет, увидим совсем скоро. Но понятно одно – лишь одним повышением ключевой ставки ни на курс рубля, ни на рост инфляции повлиять невозможно. Должны быть комплексные решения (например, введение валютных ограничений), которые в том числе находятся в компетенции правительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие ставки в банках по разным продуктам - по данным ЦБ и Финуслуг

Вклады 10,5%*

Кредиты наличными 22%

Ипотека 14%

*Это в среднем. Значения в банках сильно зависят от срока. Чем он меньше, тем выше ставка.