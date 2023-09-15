Милохина в армию, а Инстасамка за традиционные ценности: Мизулина объяснила, как артисты могут получить прощение

Екатерина Мизулина Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОДРОСТКИ НЕ ПЕРЕНОСЯТ ТРАВЛЮ

- Мои дочки очень заинтригованы фактом, что я у вас, Екатерина, беру интервью. Для молодежи имя «Мизулина» стало нарицательным. И даже демоническим - «интернет-запретительница».

- Я ровно отношусь к любым эпитетам, которые мне привешивают. Каждый раз что-то новое…

- Что это такое – ваша Лига безопасного интернета?

- Она создалась в 2011-м как благородный порыв общественников и силовиков. Тогда в соцсетях было много всякой жути - детской порнографии, торговли оружием. Нам удалось загнать эту гадость в подполье.

- Начиналось с жесткого криминала, а сейчас перешли к музыке?

- В музыке (улыбается) тоже есть жесткие вещи.

- Вы проверяете соцсети своих сотрудников?

- Обязательно.

- Интересуетесь их музыкальными пристрастиями?

- Нет, это их личное дело. Не лезем настолько глубоко.

- А если они музыкантов-иноагентов слушают?

- Сомневаюсь… Это молодые ребята, готовые заниматься нашей темой. Очень!

- Хотите сказать, что молодежь хочет мониторить интернет - не публикуется ли там запрещенное?!

- Не хочет, а уже без нас с вами это делает! Подростки от 12 до 21 лет каждый день присылают нам факты, например, жестокого обращения с животными. И о деструктивных блогерах тоже. Многие думали, что борьба с опасным контентом – взрослая тема. Оказалось, молодежь активнее. Энергии у них невероятно сколько!

- Не эту ли «энергию» в нашей российской культуре порой называют «доносительством»?

- Молодежь считает это борьбой за справедливость. Нас часто просят помочь жертвам издевательств. Кто-то фотографирует человека исподтишка и публикует с провокационным текстом, чтоб в комментариях глумились над несчастным. Наша новая молодежь уже не переносит травлю над сверстниками. Растет чувствительное поколение, добивающееся справедливости.

- Таким способом?

- Вы считаете это доносом, а вообще-то это право любого гражданина – обращаться, куда он хочет, в любой орган - МВД, прокуратуру, президенту даже можете написать. Сейчас это просто — зашел на их сайты и написал. У нас либеральная оппозиция все пытается это сравнить со сталинскими временами. Не надо. У меня бабушка была репрессирована.

- Вероятно, кто-то на нее донес?

- Нет, как дочь врага народа. И все равно она всю жизнь собирала газетные вырезки про Сталина...

МОЖНО ЛИ ИМ ПЕТЬ ИЛИ НЕЛЬЗЯ

- Какую музыку вы сами слушаете?

- Вчера слушала Селин Дион. Люблю ее голос. Магомаева люблю. И, кстати, Майкла Джексона. Несмотря на его сомнительную репутацию…

- …и уголовные дела, которые на Джексона пытались возбудить.

- Тем не менее, я считаю его одним из самых великих музыкантов, которые когда-либо рождались.

- Давайте представим, что группу, которую вы любите признали иноагентом. Как бы вы к этому отнеслись?

- Вопрос глубокий. Ситуация, когда некое лицо, объявленное иноагентом, сотрудничает с иностранными разведками, и работает против России, нуждается в продолжении. Нужно рассказывать людям, а где он получил деньги, с кем он встречался? У нас список иноагентов публикуют по пятницам вечером, но не объясняют: на какие иностранные разведки они работают. Говорили бы прямо: «получил 10 тысяч долларов от такого-то государства»…

- А может, дело не в этих несчастных 10 тысячах? Если он музыкант и просто поет...

- Это вам кажется, что просто поет.

- ?

- Если он получает иностранное финансирование, может, он поет в чьих-то интересах?

- Даже, когда поет о любви?

- Может, ему говорят, что надо наркотики упоминать в творчестве или идею - что в России все плохо и разваливается... Мне кажется, если бы людям объясняли, почему кого-то признали иноагентом, вопросов было бы меньше.

- Предлагаю пример - вокалист группы «Сансара» Саша Гагарин не поет на политически темы. Но его концерты с вашей помощью были запрещены в Екатеринбурге и Москве.

- Насколько я помню, у него были высказывания, дискредитирующие нашу армию.

- В песнях?

- Нет, в его деятельности.

- А можно отделить личную позицию человека от его творчества?

- Мы с удовольствием отделим, если государство озвучит более четко позицию по этому вопросу.

- А ваше мнение? Вы же общественный деятель, вы должны иметь свою позицию.

- Мне кажется, здесь должна быть не моя позиция. Именно государство должно сказать: мы не проводим их концерты, потому что это неуважение к нашей стране. Или: пусть себе гастролируют, потому что творчество – это творчество, а их заявления – это другое.

- А кто это должен формулировать?

- У нас есть Министерство культуры. Путин четко на Восточном экономическом форуме все сказал. Если деятели культуры обслуживают интересы иностранных государств, может, лучше они будут оставаться за границей, чем здесь капать на мозги миллионам граждан?

- Но он еще сказал, что можно критиковать власть, не выезжая из страны.

- А он когда-то это отрицал? У нас «Эхо Москвы» (СМИ, связанное с Алексеем Венедиктовым - признан Минюстом РФ иностранным агентом) с утра до ночи критиковало власть.

- «Эхо» уже закрыто.

- Да. Но в интернете они продолжают тоже самое. Есть и другие СМИ, которые критикуют власть. Иногда, знаете, это полезно. Я сама порой в оппозицию чуть не срываюсь.

- Вы – в оппозицию?! А как вы возвращаетесь обратно?

- Когда читаешь, что молодежь, подростки пишут - о драках, о школьных столовых, о состоянии общежитий, очень сложно не сорваться в критику. Они же присылают фото тараканов в еде. Что мне делать с этим?

- Критиковать. Это же обязанность общественного деятеля – критиковать то, что неправильно.

- Не все же плохо в стране.

- Не всё. Но у нас много тараканов…

- Поэтому я и стараюсь действовать. Пишу в Минпросвещения по всем этим проблемам, прошу обратить внимание на школу N и так далее.

Екатерина Мизулина Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО СМОТРЯТ ВАШИ ДЕТИ

- Вы слышали, что иноагент Моргенштерн собирается обратно в Россию?

- Я не слежу за ним. Через день какие-то блогеры или певцы про меня что-то говорят, снимают, на балалайках играют…. Следить невозможно.

- Вы же их «прищучили». А значит – не чужие люди. Неужели неинтересно, как у них жизнь?

- Слушайте, сколько можно следить за этим Моргенштерном?! Прошло два года, как-то уже можно успокоиться. Зачем ему меня упоминать в каждом интервью и в каждой песенке? Ну, собирается, пусть собирается. Его право.

- Он вроде как раскаялся. Ваша победа.

- В чем победа?

- Вы возвратили человека на путь истинный.

- Думаете? А я в этом сомневаюсь.

- Кстати. Вы заявляли, что на концерте рэпера Скалли Милано от передозировки умерла девушка. Потребовали запретить его концерты. Но новость оказалась фейком, там никто не умер, а артист уже пострадал.

- Никто не умер, но 7 подростков с концерта попали в полицию в состоянии наркотического и алкогольного опьянения… И вообще - вы его творчество слушали?

- Староват я для его творчества.

- А вы послушайте. Интересно, как ваше лицо будет меняться. Даже те, кто с ним работает, настоятельно не рекомендовали мне ходить на его концерты.

- Екатерина, а помните – лет 15 назад по телевизору крутили беззубого певца Шуру?

- Конечно. У него была хорошая песня «Твори добро».

- Выглядел он эпатажно. Почему вы тогда не возмущались – как это чудо допускают на экраны? Почему было больше терпения к тому, как кто выглядит и что поют?

- Тогда общество было, наверное, занято другим. Это начало 2000-х, у нас тогда автобусы взрывались... Сейчас наши люди дозрели до ценностей, до культуры. Посмотрите, сколько в театры ходят! Люди стали больше обращать внимания - что смотрят их дети. Это запрос времени.

- А если нет на самом деле запроса? Будто проблем в России не осталось, поэтому надо гоняться за всякими фриками, запрещать Барби...

- А это вопрос к вам, к СМИ. Почему, когда мы говорим о хорошем в стране, вам это неинтересно? А когда гадость — вам это вкуснее. Потому что – для вас главное – громкая фамилия, негатив, чтобы сразу выстрелило. А мы очень много хорошего делаем.

- Эта критика справедливая - принимается. Но и у блогеров есть раздражение на вас. Вы учите их, что хорошо, а что плохо. По какому праву?

- Мы не учим.

- Пример – Инстасамка.

- (смеется) Вы знаете, она на встрече с нами и с родительскими организациями сказала, что ее фраза «эту сумку мне муж купил» - пропаганда традиционных семейных ценностей.

- Почему же вы ее пытались запретить?

- А вы песни ее слушали?

- Кроме этой, нет. Но мои дети слушали, и остались живы.

- Но вы же понимаете, что дети 5-7 лет слушают и смотрят, не особо понимая смысла этих песен и телодвижений? И начинают копировать. А на концертах полно аморального поведения, которое можно и под уголовную статью подвести.

- ?

- Они совершали телодвижения и были не очень одеты. А в зале находились дети 10-12 лет…

- Екатерина, вспомните свою юность!

- Владимир, нет! У нас такого не было!

К СОЖАЛЕНИЮ, ВСЕ МОЖНО ЗАПРЕТИТЬ

- Вы спугнули Даню Милохина, который только вернулся в Россию? Вы тут же написали, что его надо забрить в армию, и он снова уехал. Зачем? Разве нам не надо вернуть уехавших? Может, он стал бы благонадежным гражданином. Нет ли в этом чего-то мстительного?

- Мстительного? У нас миллионы ребят срочную службу проходят. У него призывной возраст. Почему он не призывался? У меня сотрудник сейчас пришел со спецоперации – живой и здоровый, слава Богу. Глаза, правда, стали другие.

- Некоторые блогеры все-таки получают ваше прощение?

- Они к нам приходят, задают вопросы. Например, не понимают, что такое пропаганда наркотиков, неуплата налогов... Мы объясняем. Некоторые из них прямо говорят – готов удалить вот эти записи или песни. И тоже слава Богу.

- Они искренне это делают или вынужденно? Вы ведь имеете волшебную силу «запрещать концерты»…

- Мы не волшебники, но учимся. К сожалению, все запретить невозможно.

- Вы об этом сожалеете?

- Иногда сожалею. Потому что скоро будет концерт, по-моему, в Питере, где собирают треш-стримеров. Это что такое?! Они там будут кого-то бить и пинать? (вздыхает) Безобразие...